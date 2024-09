Upravno sodišče potrdilo nezdružljivost funkcij poslanca Horvatha

V novem postopku je upravno sodišče odločilo, da je KPK ravnala pravilno, ko je zoper poslanca vodila postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij. V sodbi je zapisalo, da poslanci niso izvzeti iz sistemske ureditve v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, katere namen je ustvariti enoten in celovit pravni okvir na področju integritete in preprečevanja korupcije.

Temu je zdaj pritrdilo tudi upravno sodišče, ki se je v sodbi vsebinsko opredelilo, da funkciji nista združljivi in da v primeru Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti ne gre za izjemo, za katero določbe glede nezdružljivosti funkcij ne bi veljale, so sporočili s KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je leta 2019 Ferencu Horvathu izdala opozorilo o nezdružljivosti funkcij, s katerim je ugotovila, da sta funkciji poslanca in zastopnika v Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti nezdružljivi.

Opozorilo o nezdružljivosti funkcij je tako po sodbi sodišča pravilno in zakonsko utemeljeno, postopek pa je bil izveden pravilno in zakonito, navajajo v KPK. Sodišče je tako potrdilo, da sta Horvathovi funkciji nezdružljivi, ter pritrdilo stališču KPK, da je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost pravna oseba javnega prava in ne predstavlja oblike političnega združevanja. Sodba upravnega sodišča je pravnomočna.

KPK na sodbo opozarja tudi v luči predlaganih dopolnitev zakona o poslancih, ki je v parlamentarni proceduri in bi tovrstno hkratno opravljanje funkcij omogočil. Predlog bi moral po mnenju komisije izjemno natančno utemeljiti, zakaj je položaj obeh poslancev manjšin tako poseben, da je zanju treba omogočiti opravljanje funkcij v večjem obsegu, kot to velja za druge poslance, so še opozorili.

KPK zato predlaganim spremembam nasprotuje, saj meni, da bi morale spremembe na področju nezdružljivosti funkcij iti v smer poenotenja, ne pa dodatnega razlikovanja. Hkrati bi po mnenju KPK sprejem predlaganih določb, ki bi veljale za poslance narodne manjšine, vzpostavil nova tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Predlagane dopolnitve zakona o poslancih, ki jih je vložila poslanka Svobode Janja Sluga, sicer predvidevajo, da je funkcija poslanca narodne skupnosti združljiva s članstvom in dejavnostmi upravljanja, nadzora ali zastopanja v samoupravnih narodnih skupnostih.