Upravno sodišče razveljavilo odločbo AVK o kršenju pravil konkurence

Agencija je leta 2018 izdala odločbo, s katero je United Group zaradi kršenja pravil konkurence naložila odprodajo športnih programov iz sheme Sportklub. Zaradi prepozno priglašene koncentracije, ki se nanaša na izdajanje teh televizijskih programov, je družbi United Media, medijski veji skupine United Group, lani poleti izrekla še globo v višini 3,7 milijona evrov. V United Group so se na odločitev AVK pritožili na upravno sodišče in uspeli.

Na upravnem sodišču so pojasnili, da so o tej zadevi odločili 21. maja, sodbo pa so že odpravili in vročili strankam."Sodišče je odločbo odpravilo zaradi bistvenih kršitev določb postopka in vrnilo zadevo agenciji v ponovni postopek,"so dodali.

Družba Cas Media, hčerinska družba United Group, ki je sporočila novico o odločitvi upravnega sodišča, je izrazila zadovoljstvo, ker je sodišče po njihovih pojasnilih ugotovilo, da AVK ni pravilno in v celoti upoštevala vseh okoliščin ter da je družbi United Media zavrnila pravico do navajanja določenih dejstev, ki so bila pomembna za sprejetje pravilne odločitve.