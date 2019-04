Upravno sodišče: sklep o referendumu glede centra za migrante nezakonit

Upravno sodišče je odločilo, da je sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o izvedbi referenduma o sprejemno-registracijskem centru za migrante nezakonit in ga je tudi odpravilo. Bistriški župan Emil Rojcje ob tem dejal, da cilj občine in tudi dobršnega dela občanov sicer ostaja, da se centra ne postavi.

Spomnimo, da je občinski svet v začetku meseca znova potrdil sklep o razpisu svetovalnega referenduma o sprejemno-registracijskem centru za migrante, ki ga namerava država postaviti na območju mejnega prehoda Jelšane. Zaradi opozoril, da občina takega referenduma ne sme izpeljati, pa je bil sklep zadržan do odločitve upravnega sodišča o njegovi zakonitosti.

Za 27. april napovedujejo protest, poteka tudi zbiranje podpisov proti postavitvi centra

Kot je navedel župan Rojc, so prejšnji teden prejeli sklep upravnega sodišča. To je odločilo, da je sklep občinskega sveta nezakonit, in ga tudi odpravilo. To pomeni, da občina referenduma ne sme izvesti.