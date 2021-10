Razsodba Upravnega sodišča o delegiranih tožilcih bo znana v torek

Upravno sodišče odloča o tožbi tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja zaradi sklepa vlade, da se razveljavi postopek njunega imenovanja za evropska delegirana tožilca in ponovi razpis.

Tožbo sta sicer vložila zoper sklep vlade, sprejet 27. maja, da se razveljavi postopek njunega imenovanja in ponovi razpis, ker da Državno-tožilski svet (DTS) ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak je vladi v potrditev predlagal samo dva – Frank Elerjevo in Oštirja. To po mnenju DTS ni v skladu z zakonodajo.

Ministrstvo za pravosodje je kljub številnim kritikam julija objavilo ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, nanj pa sta se prijavila le Oštir in Frank Elerjeva. Glede na to, da je ministrstvo tudi na ponovljen razpis potrjeno prejelo dve kandidaturi, še ni jasno, kaj bo sledilo, je pa ministrstvo zagotovilo, da bo postopek nadaljevalo, ko bodo prejeli pravnomočno odločitev upravnega sodišča.

Upravno sodišče je sicer sredi avgusta zavrnilo zahtevo tožnikov za izdajo začasne odredbe, ker da nista izkazala potrebe po izdaji odredbe. Za tožnika je bila odločitev pričakovana, saj sta edina prijavljena kandidata tudi na novem razpisu za položaj delegiranih tožilcev.