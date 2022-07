Upravno sodišče ugodilo Horvathovi tožbi KPK glede nezdružljivosti funkcij

Poslanec državnega zbora in član Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava Ferenc Horvath je sporočil, da je upravno sodišče ugodilo njegovi tožbi ter odpravilo ugotovitve KPK o njegovi nezdružljivosti funkcij. Gre namreč za zastopanje interesov madžarske narodne skupnosti, ki je tudi po ustavi neposredno zastopana v obeh državnih organih. Upravno sodišče je tako ugotovilo, da je KPK kršila ustavne pravice in pravice postopkov. Horvath je na novinarski konferenci v Lendavi dejal, da pričakuje javno opravičilo, prav tako pa želi, da predsednik KPK razmisli o odstopu.

Poslanec državnega zbora in član Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL) Ferenc Horvath je sporočil, da je prejel sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je sprožil zaradi integritete in preprečevanja, o tožbi zoper ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij. Upravno sodišče je razsodilo, da se tožbi Horvatha ugodi, istočasno pa se s tem odpravijo tudi ugotovitve KPK o nezdružljivosti funkcij. Med drugim je sodišče ugotovilo tudi, da ni sporno, da Ferenc Horvath opravlja funkcijo poslanca državnega zbora in tudi funkcijo člana Sveta MSNSOL. Skozi obe funkciji namreč zastopa interese madžarske narodne skupnosti, ki je po slovenski ustavi neposredno zastopana v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. Tako po mnenju sodišča ne gre za nezdružljivost funkcij in tudi ne za nasprotja interesov.

Ob tem je sodišče sporočilo tudi, da KPK tudi v svojih ugotovitvah o nezdružljivosti funkcij ni pojasnila, kakšna nasprotja interesov obstajajo v konkretnem primeru. "Pri dejanskem nasprotju interesov gre namreč za neposreden vpliv zasebnega interesa na izvrševanje javne funkcije, kar lahko pripelje k dajanju neupravičene koristi s posameznikom povezani osebi ob neenakopravnem obravnavanju drugih, česar pa KPK ni ugotavljala in ne ugotovila," so zapisali. Sodišče še meni, da KPK pri ugotavljanju nezdružljivosti funkcij ni interpretirala določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ustavno skladno: "Pri razlagi zakona namreč ni mogoče izhajati iz predpostavke, da je zakonodajalec pri sprejemu določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije imel namen predstavnika narodne skupnosti postaviti v položaj, ki je manj ugoden od tistega, ki ga priznava Ustava RS." S tem je upravno sodišče odločilo, da je KPK že v postopku objave ugotovitve glede nezdružljivosti funkcij Ferenca Horvatha kršila pravila postopkov Zakona o upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu. "Zaradi tega so njene sprejete in objavljene ugotovitve nezakonite in jih je treba odpraviti," so odločili. Horvath od KPK in od njenega predsednika pričakuje, da prevzameta odgovornost Odvetnik Branimir Šijanec, ki zastopa poslanca Horvatha, medtem meni, da sodba pomeni precedenčni primer oziroma izhodišče za vse podobne postopke in odločitve na tem področju v prihodnosti. Poslanec upa, da bo odločitev sodišča vplivala tudi na sodbe glede nezdružljivosti njegovih funkcij poslanca in zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. "Sodišče očita KPK marsikatero zadevo, tudi kršenje ustavnih pravic, tudi da določeni upravni postopki niso bili pravilno izpeljani. V obdobju, ko je trajal ta postopek, je bilo name naslovljenih veliko kritik, žaljivk, bil sem velikokrat obdolžen nekega koruptivnega dejanja in podobno," je danes opozoril Horvath.