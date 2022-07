Upravno sodišče ugodilo tožbi Kanglerja zoper KPK

Nekdanji poslanec, župan in državni sekretar Franc Kangler je po ugotovitvah KPK izpred dveh let deloval v nasprotju interesov, ko je leta 2019 kot državni svetnik sodeloval pri razpravi in obravnavi zahteve za odreditev "parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona župana Mestne občine Maribor in državnega svetnika Franca Kanglerja".

Kangler je trdil, da je le izvrševal funkcijo državnega svetnika, na katero je bil veljavno izvoljen, in da na teh sejah ni razpravljal ali glasoval, ampak je bil zgolj prisoten. Zato je sprožil upravni spor zoper KPK oziroma državo.

Upravno sodišče v Mariboru je v sodbi, izdani 8. junija, ki jo je STA posredoval Kanglerjev zagovornik Blaž Kovačič Mlinar, razsodilo, da se tožbi ugodi, odpravi sporno odločbo KPK in slednji vrne zadevo v ponovni postopek. Tožena stranka je prav tako dolžna plačati Kanglerju stroške v višini nekaj manj kot 350 evrov.