Upravno sodišče začasno zadržalo izvrševanje vladne uredbe o STA

Ker je zagotovitev primernega financiranja storitev javne službe nujna za nadaljnji obstoj STA, se ta po mnenju sodišča utemeljeno sklicuje, da bi z izvršitvijo uredbe nastala težko popravljiva škoda. Sodišče je presodilo, da STA zgolj s tržnimi prihodki ne more pokriti niti stroškov dela, kaj šele vseh ostalih stroškov, zato bi lahko postala insolventna, to pa bi lahko pripeljalo do stečaja. Upravno sodišče še pojasnjuje, da je financiranje agencije opredeljeno v 20. členu zakona o STA, zato se vlada kot tožena stran ne more sklicevati, da naj bi z izpodbijano uredbo dala pooblastila za zagotavljanje financiranja Ukomu ter da bodo ob morebitnem zadržanju uredbe zadržani tudi vsi postopki, saj slednji ne bi imel več pooblastil.

Na trditve vlade, da obstoj STA ni več ogrožen, ker je ta prodala terjatev do ustanovitelja, je upravno sodišče odgovorilo, da gre zgolj za prodajo enega mesečnega zahtevka za nadomestilo za opravljanje javne službe za maj 2021, kar po njihovi presoji v težki finančni situaciji agencije še ne pomeni, da ji ne grozi več težko popravljiva škoda.

Veselinovič zadovoljen

Direktor Veselinovič je odločitev Ustavnega sodišča pozdravil "z velikim zadovoljstvom". "Zadržanje vladne uredbe o STA pomeni, da smo dobili še eno potrditev sodne veje oblasti, da bi morala vlada že zdavnaj financirati našo dejavnost, saj ji to obveznost nalaga sedmi protikoronski zakon." Ta pravi, spominja Veselinovič, da mora Vlada letos zagotoviti financiranje STA v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ne glede na to, ali je sklenjena pogodba.