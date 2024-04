Upravno sodišče zavrglo Golobovo tožbo zoper odločitev KPK

Upravno sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da v upravnem sporu ni mogoče izpodbijati vsakega upravnega akta, ampak le tistega, ki po materialnem kriteriju vsebuje vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. "Izpodbijani akt vsebinsko predstavlja zgolj procesno (postopkovno) odločitev in ne gre za dokončen upravni akt, s katerim se posega v tožnikov pravni položaj oz. s katerim se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ter tudi ne predstavlja dokončne odločitve v upravnem postopku in posledično ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu," so zapisali v sporočilu za javnost.

Tako izpodbijani sklep o zavrnitvi tožnikove zahteve za izločitev namestnika predsednika KPK ne uživa samostojnega pravnega varstva, saj ni upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Zato je sodišče tožbo zavrglo kot nedovoljeno, ker v konkretni zadevi niso bile izpolnjene vse procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo tožbe.

Odločitev sodišča še ni pravnomočna, zoper sklep je tako dovoljena še pritožba na vrhovno sodišče.