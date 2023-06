Upravno sodišče zavrglo tožbe vseh zavarovalnic glede omejitve premije

Zavarovalnice so šle nad vladno uredbo, ki je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra, s skupno tožbo.

Vlada je namreč sredi aprila izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra, potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, Triglav in Vzajemna, napovedali možnost dviga premije.

Zavarovalnice so sicer skupaj s tožbami vložile tudi predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče stanje začasno uredilo tako, da uredba ne bi učinkovala in bi zavarovalnica lahko prosto določala mesečno premijo in tudi odločala o morebitnem prenehanju izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Omenjena vladna uredba namreč poleg najvišje dovoljene cene mesečne premije tudi določa, da zavarovalnice zaradi navedenega ukrepa ne smejo prenehati izvajati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter odkloniti sprejema v dopolnilno zdravstveno zavarovanje in sklenitve pogodbe z novimi zavarovanci.

Kot so še navedli na upravnem sodišču, odločitve še niso pravnomočne.