Upravno sodišče zavrglo tožbo, ali to pomeni, da koncert Thompsona bo?

"Tožba se zavrže." Tako se bere neuspeh državnega odvetništva, ki je v upravnem sporu Ministrstvu za notranje zadeve RS (MNZ) očitalo, da z dovolitvijo koncerta Thompsona zanemarja strašljivo in nedopustno trpljenje žrtev nasilja ustaštva, in da javnost lahko dopustitev tovrstnega koncerta razume kot podporo nekdanjemu totalitarnemu sistemu.

Bo zloglasni hrvaški pevec Marko Perković – Thompson v Sloveniji vendarle stopil na oder? Po skoraj štirih letih 'bo – ne bo koncerta' je upravno sodišče odbilo zadnji udarec, in sicer tožbo državnega odvetništva zoper odločbo notranjega ministrstva Aleša Hojsa , s katero je to dovolilo izvedbo koncerta v Mariboru. Kaj torej piše v sklepu sodišča?

Sledila je druga prepoved, nato pa preobrat: notranje ministrstvo pod vodstvom Hojsa lani prepoved odpravi, kljub temu da koncertu ni bila naklonjena ne leva ne desna politika. V imenu interesa države se je v odgovor zoper ministrstvo aktiviralo celo državno odvetništvo, a je sodišče tožbo označilo kot nedovoljeno, kar je minister Hojs danes na Twitterju komentiral kot dokaz, da so ravnali strokovno in zakonito.

Andrej Plenković , takrat hrvaški premier, je angažiral celo veleposlanico v Ljubljani. "Da povpraša, za kaj gre. In da nas takoj obvesti o razlogih za prepoved koncerta. Meni ni znano, kakšni razlogi bi to lahko bili," se je leta 2017 spraševal hrvaški predsednik vlade.

In kaj na vse to pravi organizator Thompsonovega koncerta Milan Trol? Koncert torej bo ali ne? Bo na Upravni enoti Maribor prijavil nov koncert, ko bo konec koronskih omejitev? To je zdaj namreč možno.

"Torej, ko se bodo sprostili ukrepi za zajezitev bolezni covid-19, bomo vsekakor prijavili in napovedali novi koncert, ampak to ne pomeni, da bo to v Mariboru. Obstaja več lokacij, primernejših, in seveda zdaj potrebujemo tudi večji prostor. Tako da: da, koncert bo," je v oddaji 24UR Zvečer zatrdil Trol.

Sodišče je v obrazložitvi sodbe sicer jasno, da se lahko v primeru, da bo na upravni enoti prijavil nov koncert Thompsona, znova poda tudi predlog za prepoved prireditev. Kar pa pomeni, da bosta upravna enota in Policija znova presojali, ali se ga dovoli ali ne.

Trol na to odgovarja, da je za vsak koncert treba pridobiti razna soglasja in "določeno papirologijo". "Tako bo tudi v tem primeru in koncert bomo seveda organizirali na lokaciji, ki bo temu naklonjena in kjer bomo uspeli pridobiti vsa soglasja in vso potrebno dokumentacijo. Če pa si bo Policija vnovič dovolila koncert prepovedati, pa mislim, da bodo imeli kar velike težave. To so že enkrat naredili, brez vsakršnega verodostojnega dokaza o čemerkoli. Mislim, da ne bo kar tako ..."

Na vprašanje, ali je lahko že malce bolj konkreten oziroma če je po Sloveniji že preverjal, kje bi ta koncert lahko bil sprejet, pa Trol pravi, da po zadnjih pogovorih – tako z menedžmentom kot samim izvajalcem – ima ta koncert še vedno 'v rokah'. "Torej, ko se sprostijo ukrepi in ko bomo lahko v glasbeni industriji spet normalno organizirali koncerte, bomo organizirali in napovedali ta koncert. Kar se tiče lokacij, lahko povem iskreno: imam tri do štiri lokacije, kjer ne bom imel težav z nobenim pridobivanjem raznih dovoljenj, ki jih potrebujem. A o tem zdaj še ne bi govoril." Na dodatno vprašanje voditelja Uroša Slaka, ali torej res še ne želi izdati lokacij, kjer bi koncert lahko bil, pa je Trol dejal, da lokacij ne bo izdal, "ker vi potem naredite iz ene male muhice velikega slona". Kot še dodaja, bo zato zdaj malce pazljivejši. "Vsekakor pa lahko vsem oboževalcem Marka Perkovića – Thompsona povem, da imamo koncert še vedno v rokah in ko bodo pogoji za to, ga bomo v Sloveniji tudi organizirali – prvič, in prepričan sem, da potem še večkrat."

Kako pa je z odškodninsko tožbo iz leta 2017? Bo Trol vztrajal pri njej, kot je napovedal lani? Dejal je namreč, da mu je zaradi odpovedi koncerta nastalo 150.000 evrov poslovne škode. Ali to drži? Thompson pa je junija na primer izjavil, da ne namerava tožiti iz spoštovanja do slovenskih institucij ... "Nastala mi je ne samo finančna, pač pa tudi drugačna škoda. Ampak kar se tega tiče, tega ne bi delil z javnostjo. Lahko pa povem, da po vseh teh sodnih epilogih, ki so se v tej zvezi zgodili, pričakujem od vseh institucij, od vseh, ki so si dovolili ta koncert nezakonito prepovedati, da bodo za to tudi odgovarjali. Tako kot moramo tudi mi, preprosti državljani, v kolikor naredimo kakšno stvar nezakonito, kaznivo dejanje, odgovarjati. Tako pričakujem tudi od vseh vpletenih, ki so si dovolili ta koncert nezakonito prepovedati," je še zatrdil Trol.