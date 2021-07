Upravno sodišče zavrglo tožbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev

Tožbeni zahtevek, ki sta ga postavila kandidata za delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir, po vsebini sicer ustreza pogojem za izpodbojno tožbo, s katero bi izpodbijala sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, pojasnjujejo pri sodišču.

Vendar pa so morali tožbeni zahtevek zavrniti, saj niso bile izpolnjene procesne predpostavke za začetek in potek upravnega spora. Kot pojasnjujejo, tožnikoma sklep vlade z dne, 25. maja, ni bil vročen in sta zato tožbo vložila prezgodaj.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je 1. junija začelo delovati, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem z EPPO že dosegla dogovor, Slovenija pa ne. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je pred dnevi izrazil zaskrbljenost, ker Slovenija še ni uspela imenovati dveh delegiranih tožilcev v okviru EPPO.