Upravno sodišče zavrnilo pritožbo Popoviča

Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, je sporočil Popovičev pooblaščenec Franci Matoz. Sodišče je sicer ugotovilo, da so kršitve pri izvedbi volitev bile, vendar pa da niso uspeli v zadostni meri dokazati, da so kršitve vplivale na izid volitev, je navedel Matoz. "Sodbo bomo še podrobno preučili, nakar bo s strani Popoviča sprejeta nadaljnja odločitev," je še napovedal Matoz.

Upravno sodišče je kar 28 strani dolgo sodbo objavilo na svoji spletni strani. V sklepnem delu je zapisalo, da pritožnikova pritožba ni utemeljena in jo je zato zavrnilo. Odločitev je sodišče sprejelo brez glavne obravnave, čeprav jo je Popovič predlagal. O pritožbi so odločili predsednica sodnega senata Mira Dobravec Jalen in člana Lea Chiabai in Andrej Orel.

"Odločitev namreč temelji na dokazih, ki so bili že izvedeni v postopku izdaje odločbe občinske volilne komisije (OVK) in izpodbijane odločbe občinskega sveta, v pritožbi niso navedena nova dejstva in dokazi, ki bi lahko vplivali na odločitev, pravna stališča, na katera se sklicuje pritožnik, pa ne pomenijo dejstev, ki se dokazujejo v sodnem postopku," so zapisali v sodbi.

Na sodbo upravnega sodišča se bo ob 10. uri odzval tudi koprski župan Aleš Bržan.

Kaj je sodišče ugotovilo glede kršitev?

Pritožbo je Popovič vložil zoper sklep koprskega občinskega sveta z 21. decembra lani, s katerim je bilo ugotovljeno, da lahko Bržan začne izvrševati funkcijo župana Mestne občine Koper. V pritožbi je Popovič navajal predvsem kršitve volilnega molka, nepravilnosti pri glasovanju na domu in ugovor, da je OVK prekoračila svoja pooblastila. Ob tem je zahteval ponovno štetje glasov.

Kot je v sodbi še zapisalo sodišče, pri odločitvi občinske volilne komisije glede neveljavnih glasovnic ni bilo nič narobe, ponovnega štetja glasov zakon niti ne predvideva.

Sodišče se strinja, da je bila enemu volivcu – invalidu na volišču za predčasno glasovanje kršena ustavna pravica, vendar to po mnenju sodnikov ni bistveno vplivalo na končni izid.

Pri izvedbi glasovanja na domu pa sodišče ni ugotovilo nikakršnih kršitev.

Popovič je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra lani tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je ugovor zavrnila, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan. Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo na ustanovni seji 21. decembra zavrnil in tedaj za župana potrdil Bržana.