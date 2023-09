Upravno sodišče zavrnilo tožbo nevladne organizacije, odstrel medvedov se nadaljuje

Kot so danes pojasnili na ministrstvu, je sodba upravnega sodišča, ki so jo prejeli v torek, pravnomočna. Dovoljenje ministrstva, ki velja do 31. decembra, je tako sproščeno. O tem so že obvestili vse izvajalce odstrela, so navedli. Do 25. maja, ko jim je bil vročen sklep sodišča o začasni odredbi, je bilo sicer iz narave z odstrelom odvzetih že 182 rjavih medvedov.

Na ministrstvu so ob izdaji dovoljenja za odstrel največ medvedov doslej spomladi poudarili, da se zavzemajo za obvladljivo sobivanje medveda in človeka, namen pa da je preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varstva ljudi. Ob tem je resorni minister Uroš Brežan opozoril, da so temeljito preučili druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu zaradi številčnosti te vrste ne prideta v poštev.

Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo s trenutnih 1100 v prihodnjih letih zmanjšati na okoli 800.

Odločitev je močno razburila nevladnike. V Društvu za dobrobit živali AniMa, društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave AAG so trdili, da Slovenija z dovoljenjem krši slovensko in evropsko zakonodajo, na to pa so opozorili Evropsko komisijo in Evropski parlament. Prepričani so bili, da bi moralo proti Sloveniji ukrepati tudi Sodišče EU, ki bi med drugim "pravilno interpretiralo pravo v zvezi z odstrelom". Kritične so bile tudi nekatere druge organizacije.

AAG je zoper dovoljenje vložil tudi tožbo na upravnem sodišču, ki je maja zato odstrel zadržalo z začasno odredbo. Zdaj pa je torej tožbo zavrnilo.