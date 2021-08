Upravno sodišče je zavrnilo zahtevo tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja glede zahteve za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Kot je sporočilo sodišče, zahteva za izdajo odredbe ni utemeljena. Bodo pa tožbo v tej zadevi obravnavali prednostno, so dodali.

Tožnika nista izkazala potrebe po izdaji začasne odredbe, piše v sporočilu za javnost. Kot so pojasnili, bi morala tožnika v zahtevi navesti okoliščine in dejstva, zaradi katerih bi lahko nastala škoda in stopnjo verjetnosti, da je takšna škoda težko popravljiva. Tega pa tožnika nista storila, saj sta v utemeljitvi že sama trdila, da nov razpis za evropska delegirana tožilca iz začetka julija in kasnejši razpisi ne bodo uspešni. V svoji utemeljitvi sta se sklicevala na sporočilo Državno-tožilskega sveta (DTS), da je nov razpis pravosodnega ministrstva nezakonit in da v njem ne bo sodeloval, saj bi "s ponovnim odločanjem o izboru kandidatov sledil arbitrarni razlagi predpisov s strani vlade in pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju". To pa po mnenju upravnega sodišča pomeni, da začasna uredba ni potrebna.

Upravno sodišče zavrnilo zahtevo za začasno odredbo glede neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev FOTO: Dreamstime

Sklep sodišča še ni pravnomočen. Možna je pritožba na vrhovno sodišče v treh dneh od vročitve sklepa. Bo pa upravno sodišče o tožbi odločalo absolutno prednostno, so še sporočili v izjavi. Glede meritorne obravnave tožbe je sodišče ugotovilo, da je DTS nesporno oblikoval predlog o kandidaturi tožnikov, s sklepom vlade pa je bila tožnikoma odvzeta možnost, da ju na Evropskem javnem tožilstvu imenujejo za evropska delegirana tožilca. Sklep vlade je tako mogoče opredeliti kot upravni akt, ki se ga lahko izpodbija v upravnem sporu. Dodajajo, da sta tožnika legitimirana za vložitev tožbe in da je bila tožba vložena pravočasno. Frank Elerjeva in Oštir sta novo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev vložila prejšnji teden. Tožbo sta vložila zoper sklep vlade, sprejet 27. maja, da se razveljavi postopek njunega imenovanja in ponovi razpis, ker da DTS ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak je vladi v potrditev predlagal samo dva - Frank Elerjevo in Oštirja. To po mnenju DTS ni v skladu z zakonodajo.