Ura, ki osvaja nežnejši spol

Unikatni modni dodatek domiselnega dizajna za vse prefinjene dame z izvrstnim okusom.

Trixeka FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kljub pojavu priljubljenih pripomočkov, ki merijo čas in olajšajo vsakdanje življenje, kakovostna in lepo oblikovana ura še vedno igra pomembno vlogo v življenju sodobnega človeka. Eden ključnih dodatkov za dosego prefinjenega in prepoznavnega sloga je statusni simbol, odsev osebnosti in elegance. Pri izbiri ure je treba upoštevati njeno kakovost, funkcionalnost, estetiko ter prilagodljivost vsem modnim kombinacijam in priložnostim. Za uro, ki ima vse te lastnosti, je običajno treba odšteti pravo bogastvo. Vendar to ni več pravilo – Trixeka, elegantna ženska ura kreativnega dizajna, znana po popolnem razmerju med kakovostjo in ceno, se je končno pojavila na trgu.

Izžareva prefinjeno individualnost in domišljijo Ideja vrhunskih urarjev, ki so ustvarili ta dodatek, je bila oblikovanje modela, ki bi po svojem videzu odstopal od standardnih ur in glede funkcionalnosti izpolnjeval najvišje standarde. Vse to so dosegli v enem minimalističnem modnem dodatku. Poleg tega, da gre za netipičen kos nakita, ki krasi in modne kombinacije povzdigne na višjo raven, veliko pove tudi o tem, kdo ga nosi. Še posebej bo pritegnil dame s prefinjenim okusom, ki rade preizkušajo nove in drugačne stvari ter gojijo naklonjenost do unikatnih urarskih izvedb. Ta ura je dokaz, da nakit ne rabi biti vpadljiv in bleščeč, da bi ga opazili – prava lepota se skriva v preprostosti in subtilnosti.

Povzdigne celoten videz na višjo raven Včasih popolna kombinacija oblačil deluje nepopolno brez kakovostnega kosa nakita. Pomembno je spretno izbrati estetsko vrhunsko uro, sicer lahko svojemu videzu naredite več škode kot koristi. Ta privlačni modni dodatek je brez vseh nepotrebnih podrobnosti in je še posebej privlačen za vsakodnevne kombinacije in priložnostne variacije. Njegova ženska eleganca, dosežena z izbiro najboljših materialov in igranjem z geometrijskimi oblikami, se popolnoma prilega bolj prazničnemu slogu. Koncept te ure je igrati se s standardnimi oblikami in uporabljati oblike, ki jih nismo vajeni. Trixeka na ta način presega klasikoin prinaša pridih navdušenja v svet modnih dodatkov. Znotraj obroča, ki je obenem ohišje, je trikotnik z gumbom in kazalci. Zaradi tega dizajna in vstavljenega trikotnika so na ohišju tri odprtine, ki čutno zaznajo kožo na zapestjih. To nepremagljivo eleganco v minimalističnem oblačilu so prepoznale številne modne ljubiteljice, zato nenavadni geometrijski stiki v estetiki ur postajajo vse večji trend v svetu.

Očarljivo kreativno oblikovanje dopolnjuje briljantna izdelava Lep in edinstven videz ni edini razlog, da uro Trixeka obožujejo vse prefinjene dame – mehak in udoben jermen nesporne kakovosti se namreč popolnoma prilega zapestju in zagotavlja udoben občutek na koži pri nošenju. V nekonvencionalno oblikovanem srcu ure bije vrhunski kremenčev mehanizem. Ob strani gumba je asimetrično nameščena krona, ki se popolnoma prilega nenavadni estetiki ure. Prstan iz obroča, v katerem je trikotna številčnica, je izdelan iz polirane kovinske zlitine, ki mu daje spodoben in rafiniran lesk. Zaščitno steklo številčnice je prevlečeno s posebno plastjo, ki omogoča izjemno odpornost na praske in lomljenje. Vse te lastnosti kažejo, da je to vnaprej izdelan kos izvrstne ure in zbirateljski kos, ki se bo prenašal iz roda v rod. Če želite najti uro prestižnega videza in kakovosti, vam ni več treba v zlatarne, v katerih se vam bo zavrtelo v glavi ob visokih cenah. Iz udobja svojega doma naročite to nenavadno uro, ta pa bo v rekordnem času prispela na vaš domači naslov. Tudi za varnost vam ni treba skrbeti, saj boste uro plačali le ob prevzemu. Ampak to še ni vse ...

