Ura na Rotovžu znova bije

Ura na stolpu 507 let stare Mestne hiše Rotovž znova bije. Kot so sporočili z Mestne občine Maribor, so uri povrnili njen zgodovinski značaj in ji namestili nov mehanizem. Obnova je stala približno 30.000 evrov.

Čeprav je bila ura posodobljena že pred približno dvajsetimi leti, se je mehanizem pričel kvariti, zato je bil čas za prenovo, ki jo je prevzel restavrator Aleš Lombergar. Ta je z Gorazdom Šifrerjem sodeloval pri prenovi ure na Prvi gimnaziji Maribor in Stolni cerkvi Maribor.

Obnova ure je stala približno 30.000 evrov.

Nove številčnice in kazalci sedanje ure na Rotovžu so posnetek tistih iz leta 1900. Številčnice so iz kaljenega stekla, rimske številke ter bela osnova pa so natisnjene v emajlu, ki je zelo obstojen. Zaradi enostavnejšega vzdrževanja so številčnice vgrajene v okrogla okna iz nerjavečega jekla, kar omogoča dostop do zunanjosti številčnic tudi brez gradbenih odrov ali dvigal. Na notranji strani številčnic so vgrajeni trije električni urni pogoni, ki jih krmili računalnik in stalno preverja čas po satelitskem signalu. Mehanizme in krmiljenje so izdelali v zagrebški urarski delavnici Lebarović z dolgoletno tradicijo. Na zunanjo stran so na osi pritrjeni pozlačeni kazalci, ki so bili po Lombergarjevih načrtih lasersko izrezani iz jeklene pločevine in jih je oblikoval kleparski mojster Žarko Šerc. Kazalce je z lističi iz čistega zlata pozlatila restavratorka Silvana Veič.

icon-expand FOTO: Marko Pigac icon-chevron-left icon-chevron-right

Zgodovina ure na Mestni hiši Rotovž Ura na Rotovžu je bila deležna veliko metamorfoz skozi desetletja. Do leta 1900 so bile številčnice naslikane na zid, kar je videti tudi na ohranjenih fotografijah in razglednicah. Ob prelomu 19. v 20. stoletje pa se je takratna mestna oblast odločila za veliko novost in na zvoniku Rotovža naročila izdelavo ure s steklenimi številčnicami, ki bo ponoči osvetljena. V zvonik so naredili tri okrogle odprtine premera 1,4 metra in vanje vstavili belo opalno steklo. Okrogla stekla so imela na sredini luknjo za os kazalcev in naslikane rimske številke. Steklena številčnica in kazalci so bili zelo lepi in za tisti čas velika tehnološka novost. Steklene številčnice iz leta 1900 so vidne na fotografijah in razglednicah vse do druge vojne. Rimske številke so bile takrat že sprane, kazalci rjasti in vsaj eno steklo počeno. Med zavezniškimi letalskimi bombnimi napadi so bile steklene številčnice ure na Rotovžu uničene. Na fotografiji iz prvih povojnih let je videti nove številčnice z arabskimi številkami. V zgodnjih 60. letih so uro temeljito prenovili, namesto mehanske ure, ki jo je bilo treba vsakodnevno navijati ročno, so vgradili električne mehanizme in številčnice iz pleksi stekla, ki jih je izdelovala tovarna Iskra. Iskrine ure z enakimi številčnicami in kazalci so bile takrat vgrajene v vse javne ustanove in jih ponekod srečamo še danes. Zaradi okvar je ura obstala in okrog leta 2000 so jo posodobili. Številčnice z rimskimi številkami in kazalci niso bili najlepši in tudi trije mehanizmi so se kmalu začeli kvariti, zato se je Mestna občina Maribor letos odločila, da bo uro spet popolnoma prenovila.

icon-expand FOTO: Pokrajinski arhiv Maribor icon-chevron-left icon-chevron-right