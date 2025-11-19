Svetli način
Ura študentskega dela 7,74, bon za hrano po novem 5,05 evra

Ljubljana, 19. 11. 2025 13.46 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
DZ je z 82 glasovi za in nobenim proti soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo in subvencijo za prehrano ter podaljšuje rok za zaključek študija.

Zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), v DZ pa vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica), zvišuje urno postavko študentskega dela za 5,2 odstotka na 7,74 evra in subvencijo za študentsko prehrano na 5,05 evra.

Koriščenje subvencij pa bo možno do polnoči. Prav tako bodo študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj bodo po novem lahko koristili subvencijo tudi med vikendom, in ne le na delovni dan kot zdaj.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Sprejem brucev biotehniške fakultete
Sprejem brucev biotehniške fakultete FOTO: Aljoša Kravanja

Poslanec Svobode Žavbi je v torek na seji izrazil veselje, da je bil zakon na matičnem odboru za izobraževanje sprejet s soglasjem vseh strank. "S tem zakonom med drugim višamo minimalno študentsko urno postavko za dobrih pet odstotkov in hkrati višamo za devet do deset enot število študentskih bonov na teden. To pomeni, da bo vsak študent tudi za vikend dobil bone," je dejal. Zahvalil se je SDS za na odboru sprejeto dopolnilo, da se subvencija za študentsko prehrano letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. V razpravi je izrazil pričakovanje, da bo predlog zakona danes soglasno sprejet.

Poslanec SD Bezjak Zrim je med predlaganimi ukrepi, ki jih prinaša zakon, še posebej izpostavil dvig minimalne urne postavke za študentsko delo, ki bo študentom omogočala višje in zanesljive prihodke iz dela v času študija. Pomemben korak k urejanju položaja študentov po njegovem mnenju predstavlja tudi višanje subvencije za študentsko prehrano ter spremembe na področju štipendiranja, ki se nanašajo na študente starše, absolvente prve in druge stopnje ter študente, ki zaključujejo svoj študij.

Novi zakon je po oceni poslanke Svobode Sare Žibrat logična nadgradnja vseh prizadevanj koalicijskih strank in Študentske organizacije Slovenije za izboljšanje položaja študentov. "Mladim je treba zagotoviti dobre pogoje, da si pridobijo znanje in izkušnje. Z novelo jim zagotavljamo priložnosti, da bodo lahko gradili boljšo prihodnost," je dodala v torkovi razpravi o predlogu zakona.

V opozicijski SDS po navedbah poslanca Tomaža Lisca podpirajo zakonske rešitve za urejanje položaja študentov, še posebej, ker je bilo sprejeto njihovo dopolnilo, da se subvencija za prehrano usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kljub nasprotovanju ministrstva za finance, ki opozarja, da finančne posledice predloga zakona niso bile upoštevane pri pripravi sprememb proračunov 2026 in 2027, je Lisec v razpravi izrazil pričakovanje, da bo zakon danes soglasno sprejet.

V ŠOS so veseli, da so "poslanci prepoznali pomembnost študentske skupnosti in soglasno sprejeli zakon". Po njihovi oceni gre za konkretne spremembe, ki jih bodo v njihovem vsakdanu občutili slovenski študenti. V ŠOS so v sporočilu za javnost opozorili, da ostajajo nerešene tudi nekatere tematike oziroma izzivi, ki jih zakon ne naslavlja, a se jim zdita enako pomembni kot današnje dosežene spremembe: vzpostavitev zavarovalne podlage zdravstvenega zavarovanja, ki bi izhajala iz statusa študenta, in brezplačen javni potniški prevoz za študente.

Predsednik Luka Mihalič je prepričan, da se bodo pozitivni učinki zakona pokazali takoj. "Kljub vsemu pa se naše delo tukaj ne konča, prioritetno se bomo lotili naslavljanja in iskanja možnih rešitev za še dva pomembna izziva: brezplačnega javnega potniškega prevoza za študente in vzpostavitev zavarovalne podlage, ki bi izhajala iz študentskega statusa," so v sporočilu za javnost povzeli Mihaličeve besede. Prepričan je, da bodo v dialogu z odločevalci poskušali doseči, da se predloga čim prej umestita v zakonodajni postopek.

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
19. 11. 2025 14.56
+1
To je pranje denarja naj se takoj ukinejo študentski servisi !
ODGOVORI
1 0
Omizje
19. 11. 2025 14.55
+1
70% študentov bluzi vlečejo razno razne sociale ,štipendije,stroški države in staršev.naj študirajo ali pa v redno službo
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
19. 11. 2025 14.59
+1
Točno tako, pa se vpisujejo v kvazi šole samo da imajo status!!!
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
19. 11. 2025 14.54
Na roko pisano raznim podjetnikom ki nočejo zaposlit delavca. A to res nihče ne more uredit
ODGOVORI
0 0
kokicas
19. 11. 2025 14.53
+2
Sem delal pred časom za 4 evre ni hotel noben slišati, da bi me redno vzeli ali povišali postavko. Danes so že na 7.74 evra. To je skoraj več kot zaposleni neto na uro, cakamo sedaj holoba da pogleda stanje v gospodarstvu in kaj naredi za navadnega delavca.
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
19. 11. 2025 14.50
+2
Malo za osvežitev spomina...Izobražen ne pomeni pameten, najmanj pa koristen. V 90. letih prejšnjega stoletja smo začeli promovirati idejo, da je treba čim večjemu številu vsake generacije omogočiti študij, zato je politika izumila poceni študentske bone za prehrano, subvencije za študentske sobe in prevoze, pa zdravstveno zavarovanje za študente in študentske servise, ki so na trgu dela organizirali nelojalno konkurenco. Študentsko delo je pač za delodajalca ena najcenejših oblik dela. Seveda je bil študij fizike, strojništva ali gradbeništva neprimerno zahtevnejši od na primer mnogo prijetnejšega študija kulturologije ali sociologije kulture in priljubljenega študija ekonomije. Ampak prav favoriziranje družboslovnih smeri – rekorderki po številu ministrov, ki sta jih dali vsem slovenskim vladam, sta ljubljanski Fakulteta za družbene vede in Ekonomska fakulteta – se nam zdaj vrača kot bumerang. Čeprav imamo toliko diplomantov, kje so proizvodi z dodano vrednostjo? Če se nisem zmota v štetju, je bilo na Univerzi Maribor v zadnjem letu promoviranih 65 doktorjev znanosti, na Univerzi v Ljubljani pa samo leta 2013 v treh mesecih 223 doktorjev znanosti. Navajam še dve neprijetni statistiki: Po raziskavi Eurobarometra iz leta 2010 se je glede na vprašanje med delodajalci "Kako ste zadovoljni z veščinami diplomantov" Slovenija uvrstila na predzadnje mesto, slabša od nas je bila zgolj Litva. Medtem ko je delež z veščinami diplomantov nezadovoljnih delodajalcev v preostalih državah znašal v povprečju devet odstotkov, je znašal slovenski delež 18 odstotkov. Še bolj neprijetna je statistika o izumih, ki omogočajo izdelke z dodano vrednostjo: povprečje EU-ja je 120 patentov na milijon prebivalcev. To pomeni, da imajo uspešne evropske države na milijon prebivalcev krepko čez 200 prijavljenih patentov. Slovenija s svojo armado visoko izobraženega kadra registrira na milijon prebivalcev sramotno skromnih 60 patentov. Ker študentu ni bilo treba neposredno plačati za študij, mu seveda ni bilo treba razmišljati, kje bo delal po koncu študija. Ker neposredno ni nič plačal, tudi od svojih profesorjev ni mogel zahtevati, da bodo kaj znali, se kaj naučili vse je bilo bay de vej še tega niso zahtevali da bi vsaj bili približno točni na svojih govorilnih urah ali da naj v razumnem času odgovorijo na elektronsko pošto. A ker je sistem študija nastavljen tako, da je fakulteta dobila denar na glavo vpisanega študenta v prvi letnik (ne glede na to, koliko jih je letnik sploh končalo), si je fakulteta želela, da letnik naredi čim več študentov. Če bi zvišali kriterije zahtevnosti, bi bil osip večji in ne bi bilo potrebe po zaposlitvi takšnega števila predavateljev. Zato še naprej potrebujemo toliko študentov, ker drugače bo treba zmanjšati število predavateljev. Obenem pa s takšnim sistemom ubijamo kakovost na tistih študijskih smereh, kjer bi bilo potrebno občutno manj študentov na enega profesorja, a je v takšnem sistemu to nemogoče. Pravzaprav pa morate odgovoriti zgolj na vprašanje, kaj so vas učili vaši starši. Ali so vam govorili: "Uči se, da ti ne bo treba delati", ali so vam govorili: "Uči se, da boš lahko delal"? Ta razlika je ključna za vašo prihodnost. Uradnih podatkov o odhodu mladih v tujino ni. Če najdete priložnost za začetek kariere v tujini, se mi to zdi super. Tragedija pa je, če Slovenija ne bo znala zelo kmalu ustvariti razmer, da bi izobraženi mladi ljudje čez nekaj let prišli nazaj in tu ustvarjali. Zato pa imamo tak Pravosodni sistem, tak visokošolski sistem, tak parlament in tak Narod..
ODGOVORI
2 0
Xxdproxx
19. 11. 2025 14.51
+1
lahk na kratko?
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
19. 11. 2025 14.49
Kakšen red je to, da se zaposluje študente, drugje tega sploh nimajo
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
19. 11. 2025 14.46
+4
Naj raje redno zaposlenim davke znižajo. Tako bo le več filozofov zastonj jedlo....da malo karikiram.
ODGOVORI
4 0
hansola
19. 11. 2025 14.44
+5
Glede na kvaliteto dela današnjih študentov jih noben več ne bo vzel, včasih si dobil študenta pa je delal, danes delajo pol manj pa plačani 2x več, iz dans na jutr si zmislijo da jih ni na delo, ko pa so pa se vlečejo kot megle.
ODGOVORI
5 0
Blue Dream
19. 11. 2025 14.43
+1
bon bon
ODGOVORI
1 0
NotMe
19. 11. 2025 14.43
+1
Bon 5 evrov? Pet evrov stane tudi paket makaronov, barilla omaka in vrečka solate. Pet evrov stane tudi kilogram krompirja, pol kile brokolija in 4 svinjski zrezki v akciji. 5 evrov stane tudi 300 g mletega mešanega, čebula, pelati in paket makaronov. Pa tudi 400 gramov morskih sadežev, čebula in makaroni. Iz vseh navedenih sestavin se scopra 4 obroke. Kako vem? Ker kuham za 4 člansko družino. A ne bi raje organizirali kuharskih tečajev in spodbujali študente k temu, da vsak dan kuha en za vse štiri cimre, pa se gotovo bolj zdravo najedo za 5 evrov za vse štiri, kot da otepavajo pice in burgerje? Pa ne zdaj o predavanjih čez cel dan, to je tudi realnost večine zaposlenih, se topel obrok pač zaužije ob 5, 6 popoldne. Za čez dan je bila pa 30 let nazaj ok pašteta, kos kruha, pa kaka japka in banana.
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
19. 11. 2025 14.43
+4
Kera kmetavzarija študentsko delo sploh ne bi smelo obstajat !
ODGOVORI
4 0
Endless
19. 11. 2025 14.40
+3
Ne 5€ ampak 5,05€ ! Mi smo res ene birokratske 🐒
ODGOVORI
3 0
fotr80
19. 11. 2025 14.34
+6
kako ma lahko studenst visjo postavko za malco, kot redno zaposleni?
ODGOVORI
6 0
wsharky
19. 11. 2025 14.22
+8
novi bombončki našega vrlega managerja Robija, kaj bo šele ko se bo približeval prvi dobri mož Miklavž, pa potem Božiček in nam vsem prijazni Dedek Mraz - še bo bombončkov na pretek
ODGOVORI
8 0
Vakalunga
19. 11. 2025 14.20
+2
Js sem mislila, da je študent človek, ki študira, ta necivilizirana RU-LJA kar danes je študentarija, razen redkih izjem pa dela vse kaj drugega kot to ) gre za simbiozi čim več študentov kar ustreza profesorjem študentom ni potrebno nič znat, profesorji ne zahtevajo nič znanja samo da sistem LAUFA..
ODGOVORI
4 2
Artechh
19. 11. 2025 14.14
+11
Golobu pa res teče v grlo. 3 leta 0 pametnega. Potem pa pridejo bonbončki, o kako bomo o teh centih poslušal na soočenjih ga že vidim 😂😂😂
ODGOVORI
12 1
Špica
19. 11. 2025 14.13
+0
ali se bo pokojnina in invalicka pokojnina tudi dvignila za 5 procentov?
ODGOVORI
2 2
Wolfman
19. 11. 2025 14.10
+2
Ogrmno je mualrijem ki ne ne študira in ne dela? Mar jih ne bi poslali v vojsko!
ODGOVORI
5 3
Blue Dream
19. 11. 2025 14.44
+2
pošl svoje otroke v vojsko če ti paše
ODGOVORI
2 0
komandos
19. 11. 2025 14.58
ti boš pa doma pusija igral na mobitelu in prijateljevi kolenčki sedel
ODGOVORI
0 0
Odrešenik666
19. 11. 2025 14.05
+1
Pravilno. Delo je potrebno placat. To je se premalo.
ODGOVORI
5 4
galeon
19. 11. 2025 14.11
+6
Pametni če si delavec poglej svojo plačilno listo in si izračunaj svojo urno postavko. Mogoče boš pozneje manj blebetal v prazno.
ODGOVORI
7 1
MEDKO
19. 11. 2025 14.17
+2
Ja se strinjam ampak da je študentsko delo vredno več kot zaposlenega delavca? Minimalna je 1277, tu pa pride 7,74*174=1347 Eur
ODGOVORI
3 1
rompompom
19. 11. 2025 14.31
+1
na letni ravni še vedno poceni za delodajalca - ni dopusta, bolniške, regresa, božičnice
ODGOVORI
2 1
rompompom
19. 11. 2025 14.32
+1
pa še stroškov prevoza na delo in malice ni
ODGOVORI
1 0
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 14.05
+6
Tolko bo Golob naredu za Ljudi samo da ga Izvolijo, dejansko bi v Golobnjakovem svetu morali imeti volitve vsaki 2 leti! Potem ne bo 2 leti spal! kot je spal 2022-2024
ODGOVORI
6 0
