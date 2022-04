Urad o 'krivični' obravnavi beguncev: Gre za dva različna mehanizma pomoči in zaščite

Prosilci za azil iz azilnih domov Kotnikova in Vič so pretekli teden na pristojne naslovili javno pismo, v katerem so izpostavili, da je način sprejema ukrajinskih beguncev bolj human in racionalen kot sprejem beguncev iz drugih držav, prav tako pa naj bi za begunce iz Ukrajine veljali bistveno bolj sproščeni pogoji. Kot so poudarili, zahtevajo pravice, ki jim na papirju sicer že pripadajo.

Prosilci za azil so sicer v pismu izrazili tudi globoko solidarnost in spoštovanje do beguncev, ki prihajajo iz Ukrajine.

Zapisali so, da so presenečeni nad tem, kako hitro so odgovorni uspeli pripraviti ločene sprejemne prostore, nove postelje in odlično hrano za ukrajinske begunce, prav tako jim želi država omogočiti takojšen dostop do dovoljenja za delo, stanujejo pa lahko tudi zunaj azilnih domov. Prosilci za azil se zato sprašujejo, zakaj je njihovo doživetje azilnega sistema precej drugačno. Srečujejo se namreč s problematičnimi življenjskimi pogoji, spijo v posteljah s stenicami in v azilnih domovih, ki so pogosto prenatrpani in neprimerni za življenje.

Na njihovo pismo se je danes odzval Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Prosilcem za azil so se zahvalili za pomoč pri pripravi novih namestitvenih centrov za begunce iz Ukrajine. "Urad se je moral na hitro odzvati na vojne razmere v Ukrajini in pripraviti namestitvene kapacitete. Pri tem ste nam pomagali tudi vi, za kar se vam najlepše zahvaljujemo," so jim sporočili in dodali, da so za opravljeno delo prejeli tudi plačilo.

V izpostavi Azilnega doma v Logatcu je bil zaradi aktivacije Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb del centra preoblikovan v nastanitveni center. Del centra je preoblikovan v nastanitveni center, del pa še vedno ostaja izpostava azilnega doma, kjer so nastanjene predvsem družine in mladoletniki brez spremstva s statusom prosilca za mednarodno zaščito. Gre za center, kjer so nastanjeni tudi prosilci za mednarodno zaščito in jim je na voljo enaka prehrana in enaka psihosocialna oskrba kot osebam, ki bivajo v nastanitvenem centru, so zapisali.