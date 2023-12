Urad predsednice odgovarja: Nikakor ne drži, da predsednica ni zadovoljna s plačo

V Uradu predsednice Republike Slovenije poudarjajo, da nikakor ni res, da predsednica ni zadovoljna s svojo plačo. V izogib nadaljnjim špekulacijam so celo objavili celoten dopis, ki so ga poslali na ministrstvo za javno upravo. Iz njega, kot pravijo, "jasno izhaja, da predsednica republike nikoli ni trdila, da ni zadovoljna s svojo plačo oz. da želi višje plačilo, temveč se zavzema za ustavno skladen in pravičen sistem plač funkcionarjev in vseh javnih uslužbencev".