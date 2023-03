Urad predsednice pri vprašanju vojaških straž poudarja pomen socialnega dialoga

V uradu predsednice republike so odgovorili, da so se seznanili s problematiko glede urejanja plačila pripravljenosti za delo v času straže v Slovenski vojski, ki sodi v pristojnost ministrstva za obrambo. "Ob tem poudarjamo pomen spoštovanja sodb sodišč, krepitve socialnega dialoga, prizadevanj vseh strani za reševanje odprtih vprašanj glede delovnopravnih pravic in ustreznega sistemskega urejanja v zakonodaji," so navedli v uradu.

Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat ministrstva za obrambo sta v tem tednu pisala predsednici republike in vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar z javnim pozivom, naj se opredeli do "razkroja pravne države v Slovenski vojski" , ker ministrstvo za obrambo ni storilo ničesar za odpravo dveh neustavnih členov zakona o obrambi.

V pogovoru je Pirc Musarjeva dejala, da so jo v preteklosti večkrat nagovarjali, naj vloži kandidaturo za predsednico države

Obrambno ministrstvo pa je pojasnilo, da so želeli to vprašanje nasloviti v osnutku novele zakona o službi v Slovenski vojski, vendar so te člene iz novele umaknili: "Ker v prvi fazi nismo našli popolnega soglasja s sindikati, bomo zadevo reševali v ponovnem krogu usklajevanja."

Odbor DZ za obrambo je sicer prejšnji teden sprejel predlog novele zakona o službi v SV, ki med drugim predvideva znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za zaposlitev v vojski na osnovnošolsko in nato šolanje vojakov ob delu.

Ministrstvo je dejalo, da implementacijo sodbe evropskega sodišča in vrhovnega sodišča o delovnem času na straži šteje med prednostne naloge in jih bo urejalo v sklopu celovite prenove omenjenega zakona. To pa je po navedbah ministrstva mogoče le ob soglasju s sindikati, zato je časovnica odvisna od njihove volje.

Ob tem so na ministrstvu zavrnili domneve, da je rešitev naletela na težave v medresorskem usklajevanju. So pa potrdili, da so druga ministrstva podala "razmislek, da je vprašanje dodatkov, tudi dodatka za pripravljenost, smiselno reševati znotraj prenove plačnega sistema".

Po navedbah sindikatov so pripadniki SV na podlagi odločb evropskega in vrhovnega sodišča o pripravljenosti za delo v času straže v SV na sodišča vložili že več kot 1700 tožb. Državno odvetništvo je v začetku februarja sicer potrdilo, da ima glede tega v delu 1054 zadev.