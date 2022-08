Urad vlade za demografijo zapira svoja vrata

Za urad vlade za demografijo s sedežem v Mariboru, ki je začel delovati lansko jesen, je zadnji delovni dan. Vlada ga je namreč z odlokom, ki bo začel veljati v soboto, ukinila, njegove pristojnosti pa prenesla na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada se je odločila za ukinitev urada, ker se njegovo delovno področje prekriva z delovnim področjem ministrstva za delo. Zaposlene na uradu, materialna sredstva, ki jih prevzeti zaposleni potrebujejo za opravljanje svojih nalog, dokumentacijo urada in neporabljena sredstva, ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada, bo prevzelo ministrstvo. Na uradu so navedli, da je zaposlenih 11 javnih uslužbencev.

icon-expand Urad vlade rs za demografijo FOTO: Bobo

Lončarič: K ukrepom je v prihodnje treba pristopiti sistematično Vršilec dolžnosti direktorja je bil Danilo Lončarič, vlada pa je v ponedeljek izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju njegovega položaja hkrati s prenehanjem dela urada. Ob koncu delovanja urada je izpostavil pomen zavedanja, da je življenje največ, kar ljudje lahko imamo. "Demografija ni samo ekonomija, je zagotovitev dostojnega življenja za vse generacije, je osnovni gradnik razvoja za vse ostale panoge in vede," je poudaril v izjavi. V družbi nasploh bi si želel, da težimo k temu, da ohranjamo kakovost življenja in blaginjo ljudi ter jo skušamo dvigniti na višjo raven. Umestitev področja demografije v prihodnje vidi na področje najvišje politične ravni. "Le tako bomo izzive, ki so že danes navzoči, uspeli obvladovati s celostnim načrtovanjem, medsektorskim pristopom in implementacijo rešitev v družbi, če želimo ohranitev slovenskega naroda na ozemlju, kot je zdaj," je zapisal. Kot je dodal, je za preprečitev negativnih učinkov demografskih sprememb v prihodnje treba k ukrepom pristopiti sistematično: "Na ta način bomo ublažili napovedi, ki jih predvidevajo demografske projekcije in obrnili trend v pozitivno smer. Demografski izzivi se med državami in regijami razlikujejo, rešitve je potrebno iskati tudi na lokalnih področjih. Pričakujem, da se bo v prihodnje celotna slovenska politika in družba nasploh začela bolj zavedati, da je demografsko vprašanje eno najbolj ključnih področjih za naš nadaljnji razvoj."