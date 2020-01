Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu o repatriaciji Slovencev

Ob tem so na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu danes sklicali novinarsko konferenco, na kateri bo državna sekretarka Olga Belec predstavila aktualne razmere v zvezi z repatriacijo.

Prejšnji teden se je iz Venezuele v Slovenijo vrnila štiričlanska družina, ker je življenje v tej južnoameriški državi, kjer vlada vsesplošno pomanjkanje, celo lakota in nezadovoljstvo, postalo neznosno.

Situacija vsak dan hujša

Dedek Andreasa inDaniele Hočevar je Slovenijo zaradi študija zapustil leta 1950. Po 70 letih so se zdaj vrnili njegovi potomci."Situacija v Venezueli se poslabšuje, vsak dan je huje. Kratkoročnega izboljšanja ni, dolgoročno pa ga vidimo šele zelo daleč," je povedala Daniela.

"Venezuela danes je povsem drugačna kot je bila, ko sem bila še otrok. Kvaliteta življenja se je spremenila," pa je opisala Andreasova žena Amal. Za zadnji mesec dela je prejela borih deset evrov, čeprav so cene dobrin primerljive z našimi.

Repatriacija je zanje pomenila edino upanje. Dolgih šest mesecev je trajalo, preden so se vkrcali na letalo in odpotovali novemu življenju naproti. "Na slovenski strani ni bilo veliko težav, so pa bili na venezuelski strani – pridobiti potne liste, vse papirje pravočasno," pravi Andreas.

Vsakodnevne stavke, nezadovoljstvo, pomanjkanje hrane in zdravil so iz že tako revne države doslej odgnale že pet milijonov ljudi.