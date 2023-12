Urad vlade za varovanje tajnih podatkov ima novega direktorja

Direktorja Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov imenuje in razrešuje vlada, direktor pa je za svoje delo odgovoren vladi in generalni sekretarki vlade.

Blaž Torkar je od junija letos funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti, potem ko je vlada 8. junija razrešila dotedanjega direktorja Igorja Eršteta. Slednji je namreč vlado konec maja obvestil, da s položaja odstopa.

Generalni sekretariat vlade je nato 5. septembra letos za novega direktorja objavil javni natečaj. Med pogoji je bilo med drugim tudi najmanj sedem let delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, dostop do tajnih podatkov različnih stopenj tajnosti ter znanja vodenja in upravljanja v javni upravi.

Naloge direktorja med drugim vključujejo tudi oblikovanje pravnih mnenj s področja dela urada, sodelovanje v organih Nata in Evropske unije ter sodelovanje s pristojnimi organi v državi in v mednarodnih organizacijah.

Blaž Torkar je diplomiral na ljubljanski fakulteti za družbene vede ter končal doktorski študij iz sodobne zgodovine na Univerzi na Primorskem. Je predavatelj predmetov sodobne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Med drugim je bil tudi predavatelj vojaške zgodovine. Med letoma 2006 in 2020 je bil višji vojaški uslužbenec kustos na Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter pedagog/andragog na Centru vojaških šol Slovenske vojske, so dodali na generalnem sekretariatu vlade.