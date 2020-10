Urad za demografijo bo vodil direktor in ne Desusov minister

V DeSUS se sicer izteka rok za oddajo kandidatur za mesta predsednika stranke na prihajajočem izrednem kongresu.Do petka je bila vložena le kandidatura nekdanjega predsednika Karla Erjavca, pokrajinski odbor Podravje pa je napovedal podporo Srečku Felixu Kropetu.

Prvotni odlok o ustanovitvi urada za demografijo je sicer že veljal, določal pa je le, da akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu sprejme minister brez resorja v desetih dneh po svojem imenovanju in ga pošlje vladi v soglasje. Tako je bilo sklepati, da bo urad z delom začel po tistem, ko bo dobil novega ministra. V današnjem odloku, s katerim je avgustovski prenehal veljati, pa piše, da se bo začel uporabljati 15. januarja 2021.

Kakšne vloge bo upravljal urad?

Urad bo med drugim spremljal in analiziral demografska gibanja na državni ravni in v posameznih regijah, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravljal strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajeval in nadzira njihovo izvajanje, usklajeval in pripravljal ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremljal in usklajeval njihovo izvajanje, pripravljal vodil in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.