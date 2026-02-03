Naslovnica
Slovenija

Urad za deportacije: strašenje ali rešitev ilegalnih migracij?

Ljubljana, 03. 02. 2026 22.42 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik 24UR ZVEČER
Lenart Žavbi in Žan Mahnič

Bo Slovenija, če po volitvah mandat za sestavo vlade dobi SDS, dobila urad za deportacije? Gre za strašenje, retoriko skrajne desnice, za nedopustne izpade poslanca, kot so izjave Žana Mahniča iz SDS označili koalicijski poslanci, ali enostavno rešitev ilegalnih migracij kot menijo v SDS? V oddaji 24UR ZVEČER so soočili Mahniča in Lenarta Žavbija iz Gibanja Svoboda.

"Želimo ustanoviti urad za deportacijo. Vsi, ki so v tej državi ilegalno in ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo." To so besede poslanca SDS Žana Mahniča, ki so danes odmevale v parlamentu in na noge dvignile vladajočo koalicijo.

"Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in pa 20 policijskimi specialci," je dejal Mahnič. "Cel svet se umika od Trumpa, Žan Mahnič pa bi Trumpa pripeljal v Slovenijo," medtem pravi Žavbi.

Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi je Mahniču očital, da se cel svet umika od ameriškega predsednika Donalda Trumpa, medtem ko bi ga poslanec SDS rad pripeljal v Slovenijo. "Sporočilo tega Mahničevega izpada je samo eno, dan po volitvah bo prepozno, 22. marec je dan D in 22. marca se odloča o usodi Slovenije, 23. marca bo prepozno," pravi Žavbi.

Mahnič je vladi očital tudi, da je Urad za oskrbo in integracijo v štirih letih Golobove vlade porabil 185 milijonov evrov, kar je veliko več kot v času vseh prejšnjih vlad. Bodo v SDS, če bodo oblikovali prihodnjo vlado, torej ustanovili urad za deportacije?

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili Mahniča in Žavbija.

"Seveda sem mislil resno, ker sem politik, ki pove direktno in ne govorim na pamet. Urad za deportacije ilegalnih migrantov ni nič novega. Mimogrede, to sem predlagal že lani poleti. Zdaj pa, ko tudi v Evropi prihaja do tega – danska socialistična vlada je napovedala, da bo začela z deportacijami ilegalnih migrantov, pred dvema mesecema je to napovedal nemški kancler, zdaj o tem govori že grški premier – je čas, da tudi v Sloveniji rečemo, da je temu dovolj," pravi Mahnič. Pri tem dodaja številke, o katerih je govoril v parlamentu. "To je bilo celoten mandat. Tretja Janševa vlada: 38.000 ilegalnih migrantov, Golobova vlada: 155.000. In tisti, ki so v našo državo vstopili nezakonito, ali pa so zaprosili tukaj za azil in prihajajo iz varnih držav – te ljudi je treba deportirati, kajti varnostna situacija v Sloveniji se pod Golobovo vlado slabša."

Da se v nekem trenutku politično 'obmetavanje' konča, pa pravi Žavbi. "In v nekem trenutku se začnejo tiste najhujše posledice za ljudi. Vsi vemo, in tega kolega Mahnič niti ne skriva, da gre za podoben urad, kot ga v Ameriki propagira Trump." Ob tem je poslanec Svobode pokazal fotografije petletnega Liama Coneja Ramosa, ki ga je skupaj z očetom pridržala ICE, ter Renee Good in Alexa Prettija, ki sta umrla pod streli agentov. "Za to gre: ko bo prišla vlada Janeza Janše, ki bo ustanovila urad za deportacije, ne bo šlo za ilegalne migrante, šlo bo za manjšine, za tiste, ki se s sistemom ne strinjajo, za politične nasprotnike. V Ameriki deportacijski urad strelja in pobija lastne državljane. In napoved tega smo danes videli v Sloveniji."

"Če je kdo v Sloveniji velik oboževalec Amerike in predsednika Donalda Trumpa, sta to predsednik vlade Golob in njegova žena Tina Gaber Golob," odgovarja Mahnič. "Tisto, kar me žalosti, je pa, kakšno mnenje ima kolega Žavbi o slovenski policiji. Žalosten sem, da govori, da bo slovenska policija, ki – kolikor se spomnim – s svojem obstoju ni nikogar ubila, pobijala ženske in otroke. Slovensko policijo v SDS podpiramo, dekleta in fantje so strogo profesionalni in nikoli ne bi počeli takšnih stvari, kot jih počnejo v Ameriki, in ki jih osebno obsojam. Nima samo Amerika enot, ki deportirajo ljudi, tudi evropske države izvajajo deportacije in jih bodo še bolj pospešeno. Ne gre enačiti naše policije z ameriško," pravi poslanec SDS.

"To je prelomna točka volitev. Razumem, da v naši državi obstajajo ljudje, ki ekonomsko koketirajo s tem, da bodo volili desnico. Ampak tukaj se to konča. Slovenski narod je bil v svoji zgodovini večkrat v manjšini, zatiran od večjega. V svetu, kjer se manjšine skuša pobijati, bo prišel nekdo večji, ki bo skušal pobijati tudi nas Slovence," pa odgovarja Žavbi. "To kolega Mahnič, ki je kot otrok deklamiral pesmice na partizanskih proslavah, še dobro ve. Če ne drugje, je slišal tam," pravi poslanec GS.


Celotno soočenje si lahko ogledate v videu zgoraj.

Urad za deportacije Žan Mahnič ilegalne migracije Lenart Žavbi

'Zmaga za mame samohranilke'

