Zavrnili vlogi SDS in Logarja za registracijo znamke Demokrati

Kot poroča N1 , je Urad za intelektualno lastnino zavrnil vlogi SDS in Društva Platforma sodelovanja Anžeta Logarja za registracijo znamke Demokrati. Spor zaradi poimenovanja se je med SDS in Logarjem vnel po tistem, ko je Logar razkril, da se bo njegova stranka imenovala Demokrati. Isti dan je Društvo Platforma sodelovanja, ki mu predseduje Logar, vložilo vlogo za registracijo znamke Demokrati.

Predsednik SDS Janez Janša je Logarju ob razkritju imena stranke na družbenem omrežju X očital krajo imena stranke. Štiri dni pozneje je vlogo za registracijo znamke Demokrati na urad podala tudi SDS, hkrati pa tudi vlogo za registracijo znamk Demokrati Slovenije, Slovenski demokrati in Slovenska demokratska stranka.

Urad za intelektualno lastnino je po poročanju N1 v začetku julija odobril samo vloge SDS za registracijo znamk Slovenska demokratska stranka, Slovenski demokrati in Demokrati Slovenije. Zavrnil pa je vlogi SDS in Društva platforma sodelovanja za registracijo imena Demokrati.

Na uradu so za N1 navedli, da so vlogi SDS in Platforme sodelovanja za registracijo znamke Demokrati zavrnili, ker znak Demokrati ne more izpolnjevati bistvene funkcije znamke. "Kot znamko se ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Bistvo znamke je namreč v tem, da končnemu potrošniku ali uporabniku zagotovi, da na njeni podlagi določi izvor proizvoda ali storitve, in mu omogoči, da ta proizvod ali storitev brez možnosti zmede razlikuje od tistih, ki so drugega izvora," so navedli na uradu.

Ob tem so pojasnili, da je njihovo odločitev treba razumeti izključno v kontekstu prava znamk. Ob tem so izpostavili, da pogoji za registracijo znamke niso nujno enaki kot pogoji za vpis stranke v register političnih strank. "Kdo in na kakšen način bo lahko uporabljal ime Demokrati kot ime politične stranke, je odvisno od pravil, ki se uporabljajo na področju imen političnih strank in njihovega vpisa v register političnih strank. V zvezi s tem pa urad nima nobenih pristojnosti in ne more podajati pojasnil," so za N1 še poudarili v uradu.

Zakon o političnih strankah določa, da se mora ime politične stranke, skrajšano ime, kratica in znak stranke bistveno in nedvoumno razlikovati od imen, kratic in logotipov že registriranih. Prav tako ne smejo biti taki, da bi državljane spravljali v zmoto.

SDS in Demokrati se za STA še niso odzvali. Logar pa je v odzivu za N1 dejal, da je bila odločitev urada tudi glede na uveljavljeno prakso pričakovana. "Pomeni pa, da bo stranka Demokrati še naprej brez omejitev nastopala s svojim imenom in da ji tega nihče ne more preprečiti," je navedel.

SDS je sicer aprila na upravno sodišče vložila tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve in njegovo odločitev, da stranko Demokrati vpiše v register političnih strank. Predlagajo, naj upravno sodišče ime Demokrati izbriše iz registra in prepove delovanje pod tem imenom. Logar je tedaj dejal, da se mu zdi tožba neutemeljena.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za N1 navedli, da niso seznanjeni s tem, da bi sodišče v tej zadevi že sprejelo kakšno odločitev.