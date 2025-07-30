Svetli način
Zavrnili vlogi SDS in Logarja za registracijo znamke Demokrati

Ljubljana , 30. 07. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 10 dnevi

A.K. , STA
Urad za intelektualno lastnino je zavrnil vlogi SDS in Društva Platforma sodelovanja Anžeta Logarja za registracijo znamke Demokrati. V uradu so izpostavili, da pogoji za registracijo znamk niso nujno enaki kot pogoji za vpis stranke v register političnih strank. SDS namreč Logarju od ustanovitve stranke Demokrati očita krajo imena.

Kot poroča N1, je Urad za intelektualno lastnino zavrnil vlogi SDS in Društva Platforma sodelovanja Anžeta Logarja za registracijo znamke Demokrati. Spor zaradi poimenovanja se je med SDS in Logarjem vnel po tistem, ko je Logar razkril, da se bo njegova stranka imenovala Demokrati. Isti dan je Društvo Platforma sodelovanja, ki mu predseduje Logar, vložilo vlogo za registracijo znamke Demokrati.

Janez Janša in Anže Logar
Janez Janša in Anže Logar FOTO: Bobo

Predsednik SDS Janez Janša je Logarju ob razkritju imena stranke na družbenem omrežju X očital krajo imena stranke. Štiri dni pozneje je vlogo za registracijo znamke Demokrati na urad podala tudi SDS, hkrati pa tudi vlogo za registracijo znamk Demokrati Slovenije, Slovenski demokrati in Slovenska demokratska stranka.

Urad za intelektualno lastnino je po poročanju N1 v začetku julija odobril samo vloge SDS za registracijo znamk Slovenska demokratska stranka, Slovenski demokrati in Demokrati Slovenije. Zavrnil pa je vlogi SDS in Društva platforma sodelovanja za registracijo imena Demokrati.

Na uradu so za N1 navedli, da so vlogi SDS in Platforme sodelovanja za registracijo znamke Demokrati zavrnili, ker znak Demokrati ne more izpolnjevati bistvene funkcije znamke. "Kot znamko se ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Bistvo znamke je namreč v tem, da končnemu potrošniku ali uporabniku zagotovi, da na njeni podlagi določi izvor proizvoda ali storitve, in mu omogoči, da ta proizvod ali storitev brez možnosti zmede razlikuje od tistih, ki so drugega izvora," so navedli na uradu.

Ob tem so pojasnili, da je njihovo odločitev treba razumeti izključno v kontekstu prava znamk. Ob tem so izpostavili, da pogoji za registracijo znamke niso nujno enaki kot pogoji za vpis stranke v register političnih strank. "Kdo in na kakšen način bo lahko uporabljal ime Demokrati kot ime politične stranke, je odvisno od pravil, ki se uporabljajo na področju imen političnih strank in njihovega vpisa v register političnih strank. V zvezi s tem pa urad nima nobenih pristojnosti in ne more podajati pojasnil," so za N1 še poudarili v uradu.

Zakon o političnih strankah določa, da se mora ime politične stranke, skrajšano ime, kratica in znak stranke bistveno in nedvoumno razlikovati od imen, kratic in logotipov že registriranih. Prav tako ne smejo biti taki, da bi državljane spravljali v zmoto.

SDS in Demokrati se za STA še niso odzvali. Logar pa je v odzivu za N1 dejal, da je bila odločitev urada tudi glede na uveljavljeno prakso pričakovana. "Pomeni pa, da bo stranka Demokrati še naprej brez omejitev nastopala s svojim imenom in da ji tega nihče ne more preprečiti," je navedel.

SDS je sicer aprila na upravno sodišče vložila tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve in njegovo odločitev, da stranko Demokrati vpiše v register političnih strank. Predlagajo, naj upravno sodišče ime Demokrati izbriše iz registra in prepove delovanje pod tem imenom. Logar je tedaj dejal, da se mu zdi tožba neutemeljena.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za N1 navedli, da niso seznanjeni s tem, da bi sodišče v tej zadevi že sprejelo kakšno odločitev.

logar janša demokrati ime urad
KOMENTARJI (42)

odpisani zasedli vlado
03. 08. 2025 19.35
Golobova vlada si je prav tako nadela napačno ime gibanje svobode,ker bi morala imeti ime SS-tretji rajh.
ODGOVORI
0 0
Smuuki
01. 08. 2025 09.49
+1
Popolnoma nepomembna informacija kako si bo kdo nadel naziv. Komunisti so se že večkrat prebarvali pa gre vse naprej. Bili so zveza komunistov jugoslavije, zveza komunistov slovenije, združena lista, sicial demokrati, lds, zares,svoboda pa kaj? Vsebina vedno ista, ljudje oziroma družinske zasedbe vedno iste, vsebina vedno ista, rezultat ves čas enak. Plenjenje na debelo, standard nizek, vse zlagano. In svet se vrti naprej. Kaj spremwni poimenovanje stranke? Popolnoma nič. Torej prepir za oslovo senco. 😀😀😀😀😀. To je samo preusmerjanje pozornosti od bistva ki nas vedno bolj tepe
ODGOVORI
1 0
MARATONEC1
30. 07. 2025 21.09
+2
Izda ja ne more biti demokratična !!!!!!!🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
ODGOVORI
3 1
Midelamodrugace
30. 07. 2025 20.56
+0
70 let diktature se povsod pozna. Šolstbi pa najbolj
ODGOVORI
2 2
mackon08
30. 07. 2025 20.17
+7
Ti dve stranki bi morali ukiniti in bi se stanje v Sloveniji izboljšalo.
ODGOVORI
9 2
Midelamodrugace
30. 07. 2025 20.56
-2
Te dve in svobodo nujno
ODGOVORI
3 5
frenk707
31. 07. 2025 11.48
-1
svobodo želita ukiniti obe v naslovu omenjeni stranki, ampak jim Svoboda to preprečuje in tega smo veseli....
ODGOVORI
1 2
bojer
30. 07. 2025 19.27
+6
"Demokrati", po mojem mnenju absolutno neprimerno ime za ti dve stranki .... Kaj je v delovanju teh dveh strank demokratičnega ..... ?
ODGOVORI
7 1
Srebrni breg
30. 07. 2025 18.55
+7
Pa so se sami odkrili, da so ti Logarjevi Demokrati samo privesek sds sekte. Eno in isto le zavajanje volivcev in laganje sluzavega Logarja kako so oni nekaj drugo kot njegova dosedanja sekta katera bo to še naprej kot njegov dom.
ODGOVORI
9 2
Po možganski kapi
30. 07. 2025 18.54
+3
Zdaj ,ko je vlada uredila zdravstvo in Romsko problematiko bi ta dva žela vladati.
ODGOVORI
6 3
Po možganski kapi
30. 07. 2025 18.53
-1
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo gospoda Maljevca,ki bo demokratično pravkar zgradil 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
2 3
iskriv
30. 07. 2025 18.45
+6
Demokracija , tolikanj zlorabljen pojem družbenega reda , ki si ga najraje prisvajajo prav samodržci , da bi s tem zakrili svoje namere in dejanja .
ODGOVORI
7 1
zibertmi
30. 07. 2025 18.06
+3
saj nekdo je tudi slovencem odtujil ime,vsi so nam v času njegovega in našega rojstva še dajali imena glede na narodnost
ODGOVORI
4 1
komarec
30. 07. 2025 17.11
+10
Ta beseda "DEMOKRATI ali DEMOKRATSKA" je najbolj zlagana.
ODGOVORI
11 1
Smuuki
30. 07. 2025 16.41
+1
Enako sd. Social demokrati. V resnici komunisti
ODGOVORI
7 6
komarec
30. 07. 2025 17.07
+1
Ja no saj to je isto, imamo župnike v bistvu so...
ODGOVORI
2 1
Cervantes Saavedra
30. 07. 2025 18.11
+2
za Smuuki: Odličen namig! Nekdanja Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS) je zaradi boljšega razlikovanja črtala ravno besedo "Social", da ne bo zmede pri volivcih, kaj zagovarja in kaj ne, in postala SDS. Zdaj jo čaka še en mali korak za človeštvo in to da črta še zavajajočo besedo "D" iz svojega naziva, da bo iz ostanka še bolj jasno, kaj "v resnici" so. - Hvala, ker si mi omogočil krasen odziv (sicer ga ne bi bilo). Dragocen si, še se oglašaj.
ODGOVORI
4 2
Smuuki
30. 07. 2025 19.14
-3
Me veseli da nas postaja vsak dsn več ki vemo da sds ni desna stranka. Beseda social je predznak levih strank. Hvala za istočnico. Se peiporočam za nove iztočnice in se zahvaljujem za korektno debato. Še se oglašaj. Dobri sogovorniki so res dragoceni
ODGOVORI
1 4
Cervantes Saavedra
30. 07. 2025 21.09
+1
Za smuuki: Za domačo nalogo še prouči, kaj je glavna značilnost komunizma, da ga boš kdaj znal ločiti od drugih, denimo od social demokratov. Naj ti malo namignem – to ni nedemokratičnost, sovraštvo do vere, nesvoboda govora in tiska, izvensodni procesi… vse to so iznašla politična gibanja že pred komunizmom. Čakam, da odkriješ neločljivo jedro komunizma, kajti zdaj je videti, da tega nikakor ne poznaš.
ODGOVORI
2 1
Jezna Jasna
30. 07. 2025 16.38
+9
Se kitijo z besedo demokrati. Tudi Severna Koreja se uradno imenuje Demokratična ljudska republika Koreja. In pogosteje menjuje voditelje kot SDS. 😂
ODGOVORI
10 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
30. 07. 2025 16.31
+8
Naj se preimenujejo in registrirajo v “Fašisti”… to jim je pisano na kožo. 😆😆😆😆😆😆
ODGOVORI
9 1
frenk707
30. 07. 2025 16.19
+6
Še ena predstava za naivno javnost, kako se kregata stara sodelavca za oslovo senco,... senca je pa njuna.
ODGOVORI
8 2
frenk707
30. 07. 2025 16.18
+6
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... in to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
ODGOVORI
9 3
Smuuki
30. 07. 2025 19.14
-2
Si uporabil pet lastnih nickov za pluse? 😀😀😀😀
ODGOVORI
2 4
Smuuki
30. 07. 2025 19.15
-2
Pridno pridno delaš. Je pomanjkanje motivator za več oglašanj?
ODGOVORI
1 3
borjac
30. 07. 2025 15.37
+10
Mislim da imena "demokrati" ne zaslužita uporabljati niti Janša niti Logar , kajti onadva z demokracijo sta dva pojma.
ODGOVORI
11 1
JApajaDAja
30. 07. 2025 15.55
-2
tudi fajon-han kompanije več ne...že dolgo ne !
ODGOVORI
2 4
Smuuki
30. 07. 2025 19.25
+0
To bolj pristoji ponosnim naslednikom komunistov mar ne. Tu te uporabe te besede navdihuje
ODGOVORI
1 1
Midelamodrugace
30. 07. 2025 15.31
+2
Mladi Tito ?
ODGOVORI
4 2
Midelamodrugace
30. 07. 2025 15.31
+8
Janša ne prenese konkurence. Ne take ne drugačne
ODGOVORI
10 2
