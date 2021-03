Urad za seizmologijo pripravil novo karto potresne nevarnosti Slovenije

Kot so pojasnili na uradu za seizmologijo, je potresna nevarnost izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov. Karto projektnega pospeška tal dopolnjujejo karte spektralnih pospeškov za 10 nihajnih časov, da so zajete vse možne lastne frekvence stavb glede na njihove lastnosti.

Kot so zapisali na uradu, so pri pripravi nove karte med drugim uporabili nov model pojemanja pospeška tal, ki temelji na najnovejših spoznanjih in je bil razvit za izračun nove evropske karte potresne nevarnosti, parametri pa so prilagojeni razmeram v Sloveniji. Katalog potresov Slovenije in bližnje okolice so dopolnili z novimi spoznanji zgodovinske seizmičnosti in s potresi zadnjih 20 let.

Prvič doslej so v izračunu slovenske karte upoštevali aktivne prelome in prelomne izvore, ki so jih opredelili strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije. Ocenjevanje potresne nevarnosti z uporabo teh podatkov ne temelji več le na potresni zgodovini, temveč se v izračunu upošteva tudi možnost, da na opredeljenih prelomih zunaj znanih območij pretekle seizmičnosti nastane močnejši potres.

Pri izdelavi nove karte so z analizo občutljivosti tudi določili najbolj vplivne parametre in z logičnim drevesom modelirali njihovo nezanesljivost. Nenazadnje so izpostavili, da je proces nastajanja slovenske karte potresne nevarnosti potekal vzporedno s projektom posodobitve evropske karte ESHM20. Skupaj s strokovnjaki evropskega projekta so usklajevali metodologijo in vhodne podatke na ozemlju Slovenije. Nova evropska karta bo izšla predvidoma konec marca 2021.