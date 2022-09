Uradne prazne glasovnice že odposlane v tujino

Državna volilna komisija (DVK) je, da bi volivkam in volivcem v tujini – tako izseljencem kot zdomcem - omogočili možnost glasovanja v čim širšem številu, sprejela odločitev o pošiljanju volilnega gradiva z uradno prazno glasovnico v tujino. "Na ta način smo želeli zagotoviti, da bi čim več volivcev v tujini pravočasno prejelo volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine. Uradna prazna glasovnica se volivcem v tujini pošlje tako za prvi kot za morebitni drugi krog glasovanja na volitvah predsednika republike," so sporočili z DVK.

Izseljenci lahko sicer glasujejo tudi na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (ne glede na to, ali prejmejo volilno gradivo po pošti), a potem ne morejo glasovati po pošti. Volivec lahko glasuje na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer je vzpostavljeno volišče (če v državi, kjer stalno prebiva, ni volišča na DKP, potem lahko glasuje na najbližjem DKP v drugi državi). Glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih oz. veleposlaništvih Slovenije v tujini poteka na dan glasovanja od 9. do 17. ure po lokalnem času. Volivec za glasovanje na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu oz. veleposlaništvu Slovenije v tujini potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost. Predhodna prijava pa ni potrebna.

Volivec lahko z izpolnjevanjem glasovnice počaka do objave potrjenih kandidatur, a na DVK ob tem pojasnjujejo, da se pri ugotavljanju izida glasovanja kot pravočasne upoštevajo tiste glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine do vključno 2. novembra do 12. ure. Iz poštnega žiga na ovojnici pa mora biti razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto pred 19. uro na dan glasovanja.

Ker je bilo volilno gradivo že odposlano, bo večina teh volivcev volilno gradivo (in s tem uradne prazne glasovnice) prejela, še preden bodo uradno vložene in potrjene kandidature na volitvah predsednika republike. Seznam potrjenih kandidatur bo namreč znan predvidoma 4. oktobra in objavljen na spletni strani DVK.

Volivke in volivci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo v času volitev v tujini in bodo oddali vlogo za glasovanje iz tujine (t. i. zdomci), lahko vlogo za glasovanje po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini oddajo do vključno četrtka, 22. septembra, in sicer na spletnem portalu eUprava.

Na volitvah predsednika republike 2022 bo sicer vzpostavljenih 30 volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v 26 tujih državah, in sicer: v Celovcu in na Dunaju (Avstrija), Clevelandu in Washingtonu (ZDA), Münchnu in Berlinu (Nemčija), Trstu (Italija), Torontu in Ottawi (Kanada), Atenah (Grčija), Beogradu (Srbija), Bernu (Švica), Bratislavi (Slovaška), Bruslju (Belgija), Budimpešti (Madžarska), Buenos Airesu (Argentina), Canberri (Avstralija), Haagu (Nizozemska), Kopenhagnu (Danska), Londonu (Velika Britanija), Madridu (Španija), Moskvi (Rusija), Parizu (Francija), Podgorici (Črna gora), Pragi (Češka), Sarajevu (BiH), Skopju (Makedonija), Varšavi (Poljska), Zagrebu (Hrvaška) in Vatikanu.