Direktorski stolček v državnem podjetju Uradni list, ki objavlja zakone in uredbe, od junija išče novega lastnika. Zanimanja je precej, kar ne čudi, gre namreč za – vsaj na prvi pogled – ne preveč odgovorno, hkrati pa zelo dobro plačano službo. Po mnenju nekdanjega ministra za javno upravo Gregorja Viranta ne preseneča niti telefonski klic. "To je za Slovenijo še vedno nekaj dokaj normalnega, v tem pogledu smo z eno nogo še krepko na Balkanu," je komentiral.



Nekaj povsem običajnega pri nas je tudi, da se brezposelni politiki po koncu kariere zatečejo prav v javni sektor. Po Virantovih besedah "računajo na politične zveze in pravzaprav sploh ne razmišljajo, da bi si iskali službo kako drugače ali šli v biznis ali kakorkoli".

"Tak političen poseg pomeni diskreditacijo takega kandidata," je bila po odmevnem klicu Braneta Kralja jasna predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović. Prav zato vse kaže, da Igor Šoltes ne bo novi direktor, čeprav izpolnjuje vse pogoje na razpisu. Univerzitetna izobrazba, znanje angleščine in pet let izkušenj na primerljivih položajih so pogoji, povsem običajni tudi za precej slabše plačana delovna mesta, direktor Uradnega lista pa na mesec zasluži okoli 5.000 evrov bruto.



Novega direktorja bo poleg plače, ki je primerljiva s plačo predsednika vlade, v poslovnem objektu Rotonda pričakalo tudi prijetno delovno okolje.

Kaj pa odgovornosti? Med drugim bo skrbel, da boste lahko tudi v prihodnje – če si boste tega zaželeli – v roke prijeli tiskano izdajo Uradnega lista. Lažje bo sicer, če na spletu najdete digitalno različico, ki je za razliko od tiskane brezplačna.