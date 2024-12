'Upravno sodišče sklepa ni odpravilo ali vrnilo zadevo v ponovni postopek'

S sodbo in omenjenim sklepom Upravnega sodišča z dne 24. 10. 2024 je sodišče ugotovilo, da je sklep Posebne natečajne komisije, s katerim je ugotovila, da mag. Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje za položaj generalnega direktorja in je za ta položaj tudi primeren, nezakonit, ker je pomanjkljivo obrazložen.

"Upravno sodišče torej sklepa posebne natečajne komisije ni odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni postopek, pač pa je, kot je bilo navedeno, zgolj ugotovilo njegovo nezakonitost, kar pa je lahko podlaga za morebitno uveljavljanje odškodninske odgovornosti s strani tožnika," pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.

"Obrazložitev izpodbijanega sklepa v delu presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev ne odstopa od dosedanje prakse Uradniškega sveta," so ponovno poudarili in dodali, da so se v skladu s slednjo v obrazložitvi sklepa zgolj taksativno navedli pogoji, ki jih po mnenju posebne natečajne komisije kandidat izpolnjuje, nikoli pa ta ni podrobneje utemeljevala izpolnjevanje vsakega pogoja posebej, saj v dosedanji praksi Upravnega sodišča pomanjkljivost obrazložitve glede izpolnjevanja pogoja ni vplivala na zakonitost odločitve.