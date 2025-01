Uradniški svet: V primeru Jušića nismo klonili pod pritiski politike

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je že v izjavah pred torkovo sejo DZ in potem tudi na sami seji večkrat namignila na politične zlorabe uradniškega sveta. "Po mojih informacijah je bila odločba, da Jušić ne izpolnjuje pogojev, že spisana, potem so pa sledili klici in so ga pač zaprosili, da dopolni svojo vlogo, vmes iznašli čudežno zdravilo, ki se mu reče notranja policijska pravila, in tako raztegnili njegove izkušnje kot čigumi," je bila slikovita poslanka na novinarski konferenci minuli teden.

V uradniškem svetu vztrajajo, da je posebna natečajna komisija uradniškega sveta leta 2023 na sejah 18. julija, 23. avgusta in 4. septembra na podlagi predložene dokumentacije ugotovila, da Senad Jušić izpolnjuje vse pogoje in je za razpisani položaj tudi ustrezno strokovno usposobljen.