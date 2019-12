Uradno: Alenka Bratušek s samokandidaturo kršila zakon

Po petih letih je komisija za preprečevanje korupcije končala postopek ugotavljanja kršitev pri imenovanju kandidatov za evropskega komisarja v letu 2014. V središču dogajanja se je znašla takratna predsednica vlade in današnja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je na seji vlade 31. 7. 2014 sama sebe predlagala za ta tako zaželen položaj.

Namera ji sicer ni uspela. Na zaslišanju v evropskem parlamentu je pogorela in namesto nje je Slovenija v Bruselj poslala Violeto Bulc.

Komisija pod vodstvom Borisa Štefaneca je ugotovila, da se je Bratuškova na omenjeni seji "znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pri čemer je kršila tako 1. odstavek 37. člena ZIntPK kot 1. odstavek 38. člena ZIntPK, ki opredeljujeta dolžno ravnanje uradnih oseb v primeru nasprotja interesov".

Kot so sporočili s komisije, so Bratuškovi v postopku dvakrat dali možnost, da se izjasni o osnutku zaključnih ugotovitev. Te so ji nato tudi pisno posredovali, ta teden pa so prejeli potrdilo o vročitvi.

Pojasnilo

Kršitev, kot piše v ugotovitvah, ki jih je izdala KPK, je nastala s tem, ko je Alenka Bratušek (takrat predsednica vlade) 31. julija 2017 sodelovala pri seznanitvi in sprejemu odločitve o soglasju k predlogu oseb, ki bi lahko bile člani Evropske komisije. Kot ugotavljajo, ker je bila tudi sama na seznamu predlaganih oseb, se je s tem znašla v okoliščinah, ko ji njen "zasebni interes pri sprejemu takšne volje o sebi (so)omogoča pridobitev nepremoženjske koristi," ki pomeni nasprotje interesov, kot jih opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Druga stvar, ki ji jo očita KPK, pa je povezana s tem, da ni obvestila svojega predstojnika o obstoju interesov in se ni izognila pri postopku sprejetja soglasja Vlade RS za kandidate, kar bi zahteval zakon o integriteti.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): 12. točka 4. člena: "Nasprotje interesov" so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. 1. odstavek 37. člena: Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. 1. odstavek 38. člena: Če obstaja verjetnost, da je pri uradnih ravnanjih uradnih oseb obstajalo nasprotje interesov, lahko komisija uvedbe postopek ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic.

Zakaj je trajalo tako dolgo?

Gre za postopek, ki ga je komisija začela v letu 2014. Komisija je v letu 2015 sprejela zaključne ugotovitve, ki so bile na sodišču zaradi ugotovljenih napak v postopku odpravljene. Tudi na podlagi odločitve Ustavnega sodišča RS v letu 2017 v tej zadevi, ki je zavzelo stališče, da so ugotovitve komisije ugotovitveni upravni akt, ki posega v pravice posameznika, zato mora biti zagotovljeno sodno varstvo, je komisija v preteklih dveh letih oblikovala nov način vodenja postopka pred komisijo, ki ga zdaj vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Postopek so nato nadaljevali leta 2017, pojasnjujejo na komisiji.

Komisija je tako v letu 2017 nadaljevala postopek ugotavljanja kršitev ZIntPK v primeru imenovanja kandidatov za evropskega komisarja, pri čemer je obravnavani osebi dvakrat dala možnost pojasnitve okoliščin.