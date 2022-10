"Imamo jo!", te dni navdušeno govorijo Blejci. In to upravičeno, kajti večina je na to novico nestrpno čakala že vse življenje. Bled bo dobil obvoznico, ki bo enega najbolj obiskanih turističnih krajev pri nas občutno razbremenila. Gradbeno dovoljenje za prvo traso ceste je postalo pravnomočno. Kmalu se bo tako vendarle zgodilo, da bomo po enem najlepših mest pri nas hodili, ne da bi se ves čas izogibali avtomobilom in tovornjakom.