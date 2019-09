Uradno: CAA izbrisala Adrio Airways iz slovenskega registra kot uporabnika dveh letal

Dve letali oziroma tri se trenutno nahajajo v Münchnu. Vsa letala so s posadko vred opravljala lete za Lufthanso, ki ga je uporabljala v sklopu Lufthansa Cityline. Danes bi eno letalo moralo poleteti med Münchnom in Stutgartom, a je bilo zaradi odpovedi najema s strani Trident Aviation Leasing Service prizemljeno na münchenskem letališču. Drugo letalo je po javnih podatkih opravilo zadnji let 18. septembra in se danes prav tako nahaja na letališču v Münchnu. Tudi tretje letalo je opravljalo lete za Lufthanso, od 18. septembra je parkirano na tleh. Tudi to letalo je bilo posojeno, vključno s posadko, za opravljanje letov za Lufthanso. Četrto letalo, ki ga najema Adria, pa ni poletelo že najmanj sedem dni, razlog še ni jasen. Po neuradnih podatkih V vseh primerih gre za letala bombardier CRJ-900, ki predstavljajo večino Adrijine flote.

Agencija za civilno letalstvo je sporočila: "Javna agencija za civilno letalstvo RS (Agencija) je včeraj 19. 9. 2019 ob 16. uri izdala ustno odločbo Adrii Airways (AA) d.o.o. z dnem 19. 9. 2019 dalje o prepovedi izvajanja letalskih operacij z letaloma model CRJ900 tip CL-600-2D24 reg. ozn. S5-AAU in model CRJ900 tip CL-600-2D24 reg. ozn. S5-AAV zaradi odpovedi najemnih pogodb s strani najemodajalca Trident Aviation Leasing Service in posledično izbrisa najemnika Adrie Airways d.o.o. iz Registra zrakoplovov RS kot uporabnika navedenih letal."

Letalski prevoznik Adria Airways je danes odpovedal že več poletov, poroča STA. Doslej so odpovedali pet jutranjih in dopoldanskih letov, med drugim v Zürich in München. Več poletov so že prestavili na kasnejše ure.

Po naših informacijah so letala prizemljili dve lizinški družbi, Trident Aviation Leasing Service in po poročanju Financ tudi AeroCentury. Adria ja vsa letala pred leti prodala različnim lizinškim skupinam, s čimer si je zagotovila finančna sredstva, nato pa začela ista letala najemati.

Iz agencije so prav tako sporočili: "Na pobudo odgovornih v AA so se vodstvo in nadzorniki Agencije včeraj pozno popoldan sestali z vodstvom AA. Na omenjenem sestanku so predstavniki AA Agencijo seznanili s trenutno situacijo oziroma dogajanjem v družbi in naknadno tudi pisno zagotovili, da so njihove letalske operacije z ostalimi letali, vpisanimi na spričevalo letalskega prevoznika, varne.

Postopki, ki jih agencija trenutno vodi z zvezi z letalskim prevoznikom, tečejo naprej neodvisno od trenutnega dogajanja v družbi."