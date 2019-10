Uradno: Evropska komisija v torek o vstopu Hrvaške v schengen

Šefi kabinetov komisarjev so danes potrdili dnevni red torkovega srečanja, ki se bo začelo ob 13. uri, je ob razgrnitvi dnevnega reda kolegija v Bruslju potrdila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mina Andreeva .

Komisija predsednika Jean-Clauda Junckerja bo tako oceno Hrvaške objavila tik pred iztekom mandata. Oceno naj bi objavila v obliki sporočila, ki naj bi vključevalo podroben opis izpolnjevanja meril. Komisija naj bi tudi jasno povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu vprašanju ne bo več vračala.

22. oktober se je že sicer omenjal kot datum obravnave pripravljenost Hrvaške na vstop v schengen, potem ko je komisija pred tem obravnavo preložila že dvakrat – z 2. na 16. oktober in s 16. na 22. oktober, o čemer smo že poročali.

Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU s soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Nizozemska, Nemčija in Francija.

Ključni pri tem so migracijski in varnostni izzivi, zaradi katerih več članic unije, med njimi Nemčija, Francija in Avstrija, še vedno izvaja nadzor na notranjih mejah v schengnu. Dokler se ne zagotovi normalno delovanje schengna, tudi ni pričakovati njegovega širjenja.

Ali bo Slovenija vložila veto? Šarec: Ravnali bomo politično

Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec konec septembra ni odgovoril naravnost."Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril.

Če pa bo Evropska komisija delovala politično in Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje schengna, bo tudi Slovenija ravnala politično, je še dejal takrat.

V izjavi za novinarje v DZ je Šarec danes dejal, da ostaja pri tem stališču. Na vprašanje, če se mu ne zdi vsaka odločitev Evropske komisije politična, je dejal, da je to res, vendar pa mora politična odločitev temeljiti na strokovni evalvaciji, ki da pove, ali država izpolnjuje kriterije.

"Za nas je pomemben predvsem odnos do varnosti, se pravi, ali je sosednja država sposobna varovati schengen, in pa seveda tudi vladavina prava," je dejal Šarec. "Želeli bi, da glede tega ne bi odločala ta komisija, zlasti zaradi znanih dejstev iz preteklosti, tudi strankarskih povezav," je dodal.

"Slovenija bo zasledovala predvsem svoj interes – ta je, da prek naše meje dobimo čim manj ilegalnih migrantov," je še poudaril. Migranti, ki prispejo v Slovenijo, namreč po njegovih besedah od nekod prihajajo, kar pomeni, da meja med BiH in Hrvaško ni nepropustna. "Za schengen pa so potrebni določeni kriteriji, bojimo se, če bo Hrvaška sposobna to izvajati," je še dejal.