Uradno potrjeno: risinja Mala je hči doseljenega risa Goruja

Strokovnjaki so razvozlali uganko in z genetsko analizo potrdili, da se je doseljeni madžarski ris Goru izkazal in je zares oče mladiča risinje Teje iz Male Gore. Mladiča, ki je ženskega spola, so poimenovali Mala in ji nadeli telemetrično ovratnico. Medtem so v Romuniji ujeli tri nove rise, ki se bodo kmalu preselili v Slovenijo in na Hrvaško.

Risom v Sloveniji in na Hrvaškem zaradi parjenja v sorodu grozi izumrtje, zato so strokovnjaki maja lani začeli doseljevati populacijo iz Romunije. V Sloveniji so v Loškem Potoku izpustili risa Goruja, na Hrvaškem pa Doruja. Goruja je po enem mesecu pritegnilo območje Male Gore – teritorij slovenske risinje Teje – in očitno sta postala več kot prijatelja. Samica je namreč dobila mladiča, o čemer smo poročali decembra lani.

Mladič Mala in mama risinja Teja. FOTO: LIFE Lynx

Prva reprodukcija Goruja uspešna Ugibanja, ali je Goru zares oče, so se zdaj razjasnila, saj je genetska analiza potrdila, da je bila prva reprodukcija Goruja uspešna. Z risinjo Tejo sta dobila mladiča samičko, ki so jo strokovnjaki projekta LIFE Lynx, ki bedijo nad doseljevanjem risov, poimenovali Mala."Njuno srečanje smo zabeležili s pomočjo telemetričnih ovratnic, ki jih nosita oba risa. Do parjenja med Tejo in Gorujem je prišlo v obdobju njunega druženja v prvem tednu junija, ko samice evrazijskega risa sicer navadno že kotijo, Teja pa je mladiča skotila avgusta," so pojasnili z LIFE Lynx.

Mala in Goru FOTO: LIFE Lynx

Malo so sodelavci projekta z oddelka za Biologijo, Biotehniške Fakultete, Univerze v Ljubljani januarja opremili s telemetrično ovratnico. "Risinji Mali smo nadeli telemetrično ovratnico, da bomo lahko spremljali njeno gibanje po tem, ko se bo ločila od svoje mame,"je razložil Hubert Potočnik z Biotehniške Fakultete. Ker je Mala manjša, kot so običajno risi v tem času, ima tudi manjše možnosti za preživetje po tem, ko jo bo mama zapustila. Telemetrična ovratnica bo tudi omogočila, da bodo projektni sodelavci po potrebi lahko Mali s hranjenjem pomagali preživeti kritične mesece do popolne osamosvojitve. Še trije risi v slovenske in hrvaške gozdove Osebki iz druge, neogrožene (karpatske) populacije dajejo upanje, da se bo stopnja sorodnosti slovenskih in hrvaških risov znižala. Goru in Doru iz Romunije sta bila tako prva od 14 risov, ki so ju vključili v populacijo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Risinja Teja FOTO: LIFE Lynx