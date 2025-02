Uranič zavrača očitke: Domnevno sporni asfalt sploh ne vodi do moje hiše

"Odločno zavračam očitke, ki letijo name v zvezi z asfaltiranjem cest v mojem kraju. Že v preteklosti sem in nameravam še naprej aktivno delovati pri razvijanju naše lokalne skupnosti, kar vključuje tudi prepotrebno urejanje lokalne infrastrukture. Žal sem pri svojih prizadevanjih trčil na osebne interese lokalnih veljakov, kar je očitno povzročilo napad name," danes pojasnjuje poslanec Svobode Teodor Uranič.

Kot pravi, ni ponaredil nobenega zapisnika krajevne skupnosti, prav tako ne obstajata dva različna zapisnika iste seje, kot je bilo to zaslediti v medijskih objavah. "Nikjer nisem predlagal rešitev, ki ne bi imele širše podpore v svetu lokalne skupnosti. Domnevno sporni asfalt pri tem sploh ne vodi do moje hiše in hiš sosedov, ampak do razcepa, ki je od moje hiše nekje 300 metrov stran. Do mojega doma vodi hriboviti del ceste, ki sploh ni asfaltiran. Očitki, ki so naslovljeni name, so neutemeljeni in so zagotovo politično motivirani, zato sem zoper medijske objave, ki te neresnice širijo, vložil tudi zasebno kazensko tožbo," je napovedal.

Uranič še pravi, da obžaluje, da se lokalni razvoj in infrastruktura uporabljata kot orodje za politične napade, namesto da bi se osredotočili na izboljšanje pogojev za prebivalce občine Trbovlje. "Ne glede na grobo politično diskreditacijo, ki sem je deležen, se bom še naprej boril za razvoj in dobrobit mojega lokalnega okolja."