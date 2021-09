Urban Purgar, avtor sporne izjave o Hitlerju, odšel v zapor

Kot poroča Večer, naj bi bil poleg petmesečne kazni obsojen tudi na sedemmesečno zaporno kazen, a ta sodba po informacijah časnika še ni pravnomočna. Rumeni jopiči so se že odzvali na družbenih omrežjih in izpostavili zapis NTA, v katerem je Purgar označen za žrtev.

Ko se je moral Purgar na Povšetovi ulici odzvati na prestajanje zaporne kazni, so ga spremljali posamezni pripadniki rumenih jopičev in pri tem razprli plakat z naslovom "domoljubje ni zločin." Čeprav naj bi bil po poročanju Večera zaprt zaradi nasilništva, so rumeni jopiči razloge za zaprtje našli v tožilcih, komunistih in "temačnih silah kontinuitete."

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot

Purgar je pred časom odstopil kot predsednik in član Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Odstopno izjavo je objavil tudi na družbenih omrežjih, v njej pa je zapisal, da se je za ta korak odločil, ker se članstvo društva ni strinjalo z nekaterimi izjavami, ki jih je objavil na družbenem omrežju – 1. avgusta je namreč zapisal "Hitler je heroj".