Urban Purgar odstopil z mesta predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

Kot navaja, so te izjave določeni mediji vzeli iz konteksta in jih uporabili proti njemu in društvu. "Glede na to, da je delovanje društva v mojem interesu, saj sem mnenja, da lahko veliko doprinese slovenski družbi, ne želim, da medijski pogrom nad menoj vpliva na delovanje društva, člane društva in odnose med njimi in oblati njegovo ime," je zapisal. Verjame, da bo njegov naslednik opravljal delo z enakim zanosom, kot ga je sam.

Ministrstvo za kulturo je nedavno zaradi nepopolnosti zavrnilo prošnjo NTA za vpis v razvid medijev. Kot so pojasnili na ministrstvu, ima prijavitelj možnost pritožbe na upravnem sodišču.

"Društvo ima neupravičeno status kulturne organizacije v javnem interesu"

Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP so nedavno vložile zahtevo za sklic skupne nujne seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti in odbora DZ za kulturo. Na seji naj bi razpravljali o Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ima po oceni vlagateljev neupravičeno status kulturne organizacije v javnem interesu.

Pravna mreža za varstvo demokracije pa je 17. avgusta na vrhovno državno tožilstvo vložila prijavo, na podlagi katere zahteva sprožitev sodnega postopka za prepoved delovanja omenjenega društva. Kot so pojasnili, zakon o društvih določa, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbuja k nasilju ali vojni. Prav tako zakon določa prepoved delovanja društva, kadar se ti nameni, cilji ali dejavnosti pojavijo pri že obstoječem društvu. V pravni mreži ocenjujejo, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka prepovedi.