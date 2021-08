Podporo Urbanu izrazili tudi slovenski olimpijci

Urbanova mama Špela Miroševič je sporočila, da so do zdaj zbrali že 477.000 evrov in se tako bližajo eni tretjini potrebnih sredstev, 500.000 evrom.

Podporo Urbanu so na družbenih omrežjih izrazili tudi številni olimpijski junaki, med drugim košarkarji, ki so za Urbana prispevali podpisano žogo. K pomoči so med drugim pozvali tudi kanuist in dobitnik zlate medalje Benjamin Savšek ter kolesarski as in dobitnik bronastega olimpijskega odličja Tadej Pogačar. Slednji bo za licitacijo za Urbana podaril tudi podpisano majico z dirke po Franciji.

Urbana so podprli tudi Junaki 3. nadstropja ter namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Bojan Tokić, kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko in Anja Osterman ter slovenski judoisti in judoistke.