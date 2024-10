Golob in ministra prisluhnili Urbanovi mami: jim bo uspelo zagotoviti denar?

OGLAS

Po pozivih ZZZS so se tako danes zjutraj sestali Urbanova mama Špela Miroševič in predstavniki ministrstva za zdravje in ministrstva za visoko šolstvo in inovacije. Na sestanku sta bila prisotna tako minister Igor Papič kot ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Kot je povedala Miroševičeva, je bil sestanek zelo konstruktiven. "Obe ministrstvi imata željo pomagati. Oba ministra želita projekt podpreti. Razumeli so, da je to izjemnega pomena za državo in slovenske otroke. Da lahko na takšen način omogočimo, da Slovenija dobi gensko zdravilo po ceni, ki odraža izključno stroške in ne bo prinesla dobička farmacevtski industriji."

Mali Urban FOTO: Osebni arhiv. icon-expand

Minister Papič je bil optimističen, da jim bo do novega leta uspelo najti rešitev, da prispevajo še zadnjih 250.000 evrov, je povedala. Država torej projekt podpira in želi pomagati, iščejo pa še možnost, kako bi lahko to pravno izpeljali, pojasnjuje Miroševičeva. Rešitev oziroma odgovor so ji obljubili v tednu dni. Kot pravi, so v tem tednu zato ustavili zbiranje pomoči in čakajo, ali bo državi v tem času uspelo najti pravno rešitev, da bi podrli dokončanje razvoja zdravila.

ZZZS ocenjuje, da bi bila, če bi morala družina oditi v Brazilijo, da bi Urban prejel nujno potrebno zdravilo, velika škoda: "Dosedanji razvoj zdravila je izjemen dosežek in pomemben korak k razvoju slovenskega znanja ter inovacij na globalni ravni. Hkrati pa bi pomenilo, da slovenski otroci v študijo ne bi mogli biti vključeni." Zato je ZZZS v pisni pobudi predlagal ministrstvu za zdravje in vladi, da Vlada RS omogoči dokončanje razvoja zdravila.

Kot je izpostavila, si je zanjo vzel čas tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je prav tako razumel, za kako veliko stvar gre in tudi v njegovem kabinetu si, kot pravi, želijo ugodne rešitve. V kabinetu predsednika vlade je zadevo preučila in podprla tudi državna sekretarka za javno zdravstvo Metka Paragi. Podporo pa je izkazala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je imela tudi veliko vlogo pri nastanku Centra za tehnologije genske in celične terapije, s katerim so sodelovali pri razvoju zdravila. Miroševičeva poudarja pomen takšnega centra, za katerega je država namenila 15 milijonov evrov: "Če imamo dober inštitut v Sloveniji, zakaj ne bi vsega naredili tukaj in tako denar obdržali v Sloveniji. " Miroševičeva je sicer še previdna pri napovedih, a veseli jo, da po vseh teh letih država končno razume, kako pomembno je to, kar delajo. "Zbiranje sredstev je bilo nujno v začetnih fazah razvoja, vendar to predstavlja veliko breme za družine, kar vem iz lastnih izkušenj. Leta zbiranja so močno vplivala na mojo družino, zato menim, da je to neustrezen in nestalen način financiranja, ki tudi za državo ni primeren. Naš cilj je tako vzpostaviti trajnosten model financiranja, ki bi zagotovil, da tovrstna zbiranja sredstev v Sloveniji ne bodo več potrebna," je izpostavila. Zdravilo po neprofitni ceni "S podporo temu programu bi Slovenija pridobila edinstveno priložnost, da zagotovi dostop do genskega zdravila po neprofitni ceni, ki bi jo določila vlada. To bi bistveno zmanjšalo stroške zdravljenja za slovenske bolnike," je prepričana Miroševičeva.

Kot namreč opozarjajo na ZZZS, ta financira veliko večino novih zdravil, registriranih v EU, z vse višjimi cenami, ki vodijo v nezmerno, neetično pretakanje javnih sredstev v zasebni sektor. Marsikatero teh novih zdravil začno razvijati v javnih institucijah, nato pa razvoj prenesejo v zasebno področje. Družba zanje plačuje dvakratno, najprej del razvoja, nato pa še pretirane cene registriranih zdravil z nezmernimi dobički proizvajalcev.

Urban FOTO: Osebni arhiv Špele Miroševič icon-expand