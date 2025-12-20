Naslovnica
Urbanova starša: 'Bil je tako vesel, da je dve uri skakal po postelji'

Ljubljana, 20. 12. 2025 20.38 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Urbanova starša

Zgodovinski mejnik v razvoju zdravljenja redkih bolezni. Šestletni Urban je kot prvi bolnik na svetu prejel gensko nadomestno terapijo za sindrom CTNNB1, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki. Urbanova mati nam je zaupala, da je bil ob prihodu domov tako vesel, da je prvo noč kar dve uri skakal po postelji. Družina je sicer še vedno v izolaciji, saj Urban dobiva močna zdravila, ki trenutno še zavirajo njegov imunski sistem. Je razigran, zdravnike pa prvi izvidi navdajajo z optimizmom.

Začetek novega poglavja Urbanove zgodbe."V resnici ne vemo, koliko on razume, ampak me je zelo presenetilo, ker včasih mu dam gledati slikice na mojem telefonu in je našel slikico, kjer je zdravilo Urbagen. Viala zdravila Urbagen in je pokazal tukaj gor," pove Urbanova mama in predsednica fundacije CTNNB1 Špela Miroševič.

Poseg so opravili prejšnjo sredo, trajal je dve uri, vodil ga je nevrokirurg Peter Spazzapan. Skozi dva katetra so zdravilo aplicirali v možganska prekata.

"To je šlo pri Urbanu, kot mora iti. Nato smo instrumente umaknili, rano na koži zašili. Na intenzivno enoto je prišel ekstubiran, kar pomeni, da je že lahko samostojno dihal, se je zbudil in je bil v bistvu čisto dobro razpoložen," je pojasnil dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na ljubljanski pediatrični kliniki.

Pred dvema dnevoma je šestletni Urban končno prišel domov. "Bil je tako vesel, da je ponoči dve uri skakal in sva skupaj malo noči prebedela, ampak nič zato, sva potem zjutraj podaljšala," doda Miroševičeva.

"Super je, ker dejansko po prvih nekaj, kar vidimo, ni nekih slabših stvari, da bi bilo kaj negativno, ampak prej kaj boljšega. Ampak seveda oba gledava, kaj bo zdaj naprej," pa pravi Urbanov oče Samo Miroševič.

Čez nekaj mesecev bo jasna tudi učinkovitost zdravila.

Urban
Urban
FOTO: Fundacija CTNNB1

"Veliko teh otrok ne more samostojno hoditi. Mogoče bi lahko vsaj stali ali pa naredili nekaj korakov samostojno. Potencialno bi lahko videli tudi izboljšanje vedenjskih težav, ki jih imajo ti otroci kar veliko, da bi se to izboljšalo," je povedal Osredkar.

"Jaz poskušam biti zelo na realnih tleh, imeti tudi srce na tleh. Ne vem, če bom prenesla še enkrat zlomljeno srce, tako kot je bilo takrat v času diagnoze. Vsakega napredka se bomo neizmerno veselili," pove Miroševičeva.

Čez predvidoma tri mesece bodo zdravilo prejeli še drugi otroci iz celega sveta, vključeni v klinično študijo, ki je rezultat petih let trdega dela slovenske pediatrične nevrologije in neprofitne fundacije, ki jo je ustvarila Urbanova mama, tudi sama znanstvenica.

"Če sem čisto odkrit, se mi je takrat zdelo to čista znanstvena fantastika. In v resnici je to, da neprofitna organizacija razvije genetsko zdravilo in ga pripelje do klinične študije, edina zgodba na svetu zaenkrat, ki jo poznamo," je še dodal Osredkar.

A dela še ni konec. Želijo, da zdravilo ne bo ostalo samo v klinični študiji, pač pa da bo nekoč dostopno vsem otrokom, ki se rodijo s sindromom CTNNB1.

urban urbagen

Turistko zavrnili zaradi temne polti

Nov zaplet: Laho se ne more vrniti v slovensko morje

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Xdata1
20. 12. 2025 21.28
Urbanu in njegovi družini vse dobro. 🍀
Odgovori
0 0
asdfghjklč
20. 12. 2025 21.14
VSO SREČO pri zdravljenju!
Odgovori
+2
2 0
