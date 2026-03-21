Slovenija

14-letni Urban z darovanjem pljuč, jeter in ledvic rešil tri življenja

Ljubljana, 21. 03. 2026 18.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Urbanova družina

Kako lahko ena odločitev reši veliko življenj in svojcem prihrani dodatno stisko, dokazuje zgodba 14-letnega Urbana Prevca, ki je pred skoraj dvema letoma umrl za posledicami klubskega treninga kajaka na Savi Dolinki na Bledu. Želel si je namreč postati darovalec organov in to je zaupal mlajšemu, takrat 10-letnemu bratu Tadeju. Družina je njegovo željo upoštevala in tako je Urban rešil kar tri življenja. Mama Polona in oče Rok sta neizmerno hvaležna, da sta ju sinova s svojim pogumom razbremenila težke odločitve o darovanju organov. Kot pravi Polona, pa s pogovori o tem odpiramo prostor za bolečino svojcev, izkazujemo hvaležnost plemenitim darovalcem in se poklanjamo vrednosti življenja.

"To je bil torek med počitnicami, sončen dan. Tak trening se ne bi smel zgoditi nikomur in nikdar! Napačno izveden trening je Urbanu dejansko vzel vse, vse njegove cilje, želje in dogodivščine, ki so nanj čakale. Nihče izmed nas ni več enak, taka tragedija postane del tebe," opisuje Urbanova mama Polona Franko.

Ne le kajakaš, Urban je bil tudi strasten hribolazec, tabornik in kolesar. Član Pogi Tima, zato se mu je na takratni dirki po Italiji s črnim trakom na roki poklonil Tadej Pogačar. Vedno je bil nasmejan, izredno rad se je pogovarjal, občudoval je Rimljane, si želel postati znanstvenik in neskončno je oboževal knjige, pripoveduje njegova mama. "Se je odločil in Tadeju za njegov četrti rojstni dan naredil pravo dinoenciklopedijo. Smo izdali to knjigo, ker je bil knjižni molj. In se mi je zdelo lepo, da ni samo na Žalah, ampak da je dejansko doma tudi v NUK. Na tak način verjamem, da gre Urbanova sled naprej."

A Urbanova zapuščina je še veliko bolj srčna. "Na tisti grozljiv dan, ko smo se od Urbana poslavljali v bolnišnici, je Tadej zmogel enormno moč in pogum, da je v bistvu pred vsemi zelo jasno povedal, da bi bil Urban rad darovalec. Mu je to Urban celo večkrat povedal med njunimi pogovori pred spanjem."

Urbanova družina je sledila dečkovi želji, poleg nekaterih tkiv, ki so bila presajena v Sloveniji, je z darovanjem pljuč, jeter in obeh ledvic, rešil kar tri življenja.
FOTO: osebni arhiv

Pogovori o smrti - sploh otrok, pa o darovanju organov in stiskah, ki sledijo, so sicer še vedno tabu, pravi direktor zavoda Slovenija-transplant Andrej Gadžijev. Starše denimo pogosto muči, ali je bilo v medicini res storjeno vse, da bi rešili otrokovo življenje. "Naslednje vprašanje je, kako bo darovanje organov potekalo in ena od skrbi kasneje je, ali bo telo njihovega otroka spoštljivo obravnavano."

A ti pomisleki so odveč, miri. Urbanova družina je sledila dečkovi želji, poleg nekaterih tkiv, ki so bila presajena v Sloveniji, je z darovanjem pljuč, jeter in obeh ledvic rešil kar tri življenja - na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji. "Je v bistvu Tadej omogočil Urbanu, da je na edinstven način vstopil v svet znanosti, kamor si je želel iti. In s to mislijo se mi doma še vedno tolažimo," priznava Polona Franko, ki pravi, da noče promovirati odločitve za darovanje organov, to naj ostane intimna odločitev vsakega posameznika. Si pa želi ozaveščati ljudi, da razmislijo o opredelitvi v registru - bodisi za, bodisi proti - saj lahko s tem odrešijo svojce velikega bremena. "Si še danes ne predstavljam, če bi bila z Rokom v šoku in bolečini, kakršni sva bila, se sposobna takrat tako odločiti brez Tadejeve pomoči."

"Prvi tak trenutek, ko se lahko samostojno vpišeš v register, je pri nas v skladu z zakonodajo dopolnjenih 15 let, če si seveda opravilno usposobljen," pojasnjuje Gadžijev.

Na čakalnem seznamu 250 ljudi

Konec lanskega leta je bilo na čakalnem seznamu za presaditev organov pri nas okoli 250 ljudi, od tega je letno približno od 5 do 10 otrok in najti darovalca zanje je še posebej velik izziv. "So tudi organi, ki jih potrebujemo, ustrezno majhni z zelo zahtevno anatomijo, tudi za tiste, ki bodo to transplantacijo izvedli."

Poloni so medtem v oporo tudi topli odnosi z drugimi žalujočimi starši in zgodbe nekaterih prejemnikov organov, ki jih je v tem času spoznala. "Njihova hvaležnost in njihovo sočutje je tisto, kar ti daje potrditev, da je bila odločitev pravilna."

Če ne v registru, pa svojo odločitev vsaj iskreno zaupajmo najdražjim, zaključuje Polona, saj je ob slovesu mnogo lažje slediti želji svojca kot prevzeti polno odgovornost glede darovanja.

