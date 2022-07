Urbanija dobil podporo programskega sveta, Greblo ne

Programski svet RTV Slovenija je na izredni seji razpravljal o predlogu generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, naj poda predhodno soglasje k imenovanju na mesto direktorja televizije za oba prijavljena kandidata, to sta Patrik Greblo in Uroš Urbanija. Podporo je dobil le slednji.

Po poročanju spletnega portala rtvslo.si je Urbanija dobil 17 glasov, Greblo pa 13, kar pomeni, da sta mu zmanjkala dva glasova. Urbaniji so torej zdaj na široko odprta vrata do direktorskega stolčka, škarje in platno pa ima v rokah Grah Whatmough, ki je napovedal, da bo končno odločitev sprejel sam.

Kaj obljubljata?

Greblo v predlaganem programu dela navaja, da bo prvi program Televizije Slovenija (TVS) še naprej ostal osrednji nacionalni televizijski program z najširšim obsegom vsebin in najširšim ciljnim občinstvom. Drugi program TVS je medtem tradicionalno namenjen športnim prenosom, z ostalimi vsebinami pa bodo skušali pritegniti gledalce v aktivnih letih, pri čemer bo poudarek na dokumentarnih oddajah in na hibridnih oddajah z informativnimi in razvedrilnimi vsebinami.

Urbanija pa meni, da je pomembna evalvacija programa. Priprave programsko-produkcijskega načrta se je treba po njegovih besedah lotiti s pregledom dosežkov preteklega obdobja, pri čemer je treba upoštevati več področij, od vloženih virov preko gledanosti do priložnosti za nadgradnjo. Program pa je treba ocenjevati tudi sproti, je poudaril. Podajanje vsebin je treba okrepiti tudi preko mobilnega telefona, prav tako je ključno okrepiti dostop in vidnost spletne TV, je navedel.