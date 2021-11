Urbanija Kaduncu predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom

Strani sta izmenjali tudi poglede in stališča o ključnih dilemah pri pripravi pogodbe o opravljanju oziroma financiranje javne službe ter korakov, ki so potrebni, da bi financiranje javne službe znova steklo, so predstavniki STA zapisali v sporočilu za javnost. "Obstajajo določeni različni pogledi, vendar bomo v naslednjih dneh intenzivno delali na tem, da se najde rešitve, tako za letošnje leto, še bolj pomembno pa za prihodnje leto, kjer ni posebnih okoliščin, ki jih je za letos prinesel sedmi protikoronski zakon. Ob vprašanjih, kjer še obstajajo razlike pri njihovem tolmačenju, se bo iskalo rešitve tudi z vključitvijo drugih mnenj," je po srečanju z Urošem Urbanijo navedel Igor Kadunc .

Vlada pa je na družbenih omrežjih objavila, da je direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urbanija na srečanju Kaduncu predstavil in predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom o opravljanju javne službe, ki po njihovih besedah med drugim predvideva takojšnje izplačilo predujma v višini 845.000 evrov. "V skladu z dogovorom bodo na STA še ta teden podali pripombe na osnutek pogodbe, konec tedna pa bo potekalo novo usklajevalno srečanje obeh direktorjev," so zapisali na družbenem omrežju.

V dodatni izjavi je tudi Kadunc potrdil, da se bo dinamika pogovorov in usklajevanj povečala. "Mislim, da bi bilo narobe, če se ne bi intenzivno iskalo rešitve," je dejal in opozoril, da morebitno umanjkanje dogovora o pogodbi za letos še "ne bo tak problem, ker je sedmi protikoronski zakon jasen, da pogodba za financiranje ni nujna". Vendar pa je treba čim prej zakoličiti tudi, kakšni bodo odnosi v prihodnjem letu, saj smo v času, ko bo treba pripraviti poslovni načrt za prihodnje leto, je dejal.

Ob tem je Kadunc optimističen, da zastoji v plačevanju, ki so nastali letos, niso taki, da se jih ne bi dalo premagati, če se bosta obe strani zavedali, da v Sloveniji potrebujemo agencijsko dejavnost, ki jo opravlja STA, in če vemo, da so sredstva za njeno javno službo že rezervirana v proračunu.

Kadunc ob tem ocenjuje, da je podpora javnosti lahko celo odločilna, če v določenem časovnem okviru situacija ne bo rešena. Po njegovih besedah namreč še vedno obstaja možnost, da se glede letošnjega financiranja STA in Ukom ne bosta uspela poenotiti in ne bo prišlo do sprostitve financiranja, ki bi omogočila normalno poslovanje STA. In ko nekateri očitajo, češ da STA tudi brez državnih sredstev še vedno deluje, Kadunc pravi: "STA deluje tudi zaradi več kot 200.000 evrov, ki jih je javnost namenila STA v spomladanskem delu kampanje. Da to podporo imamo, je ključnega pomena, da bo STA delovala še naprej, kakor je zamišljeno, torej samostojno, strokovno in učinkovito."

Kadunc po novem letu nastopil polni mandat

Kadunc je vodenje STA formalno prevzel v nedeljo, kot vršilec dolžnosti direktorja, po novem letu pa bo nastopil polni mandat. Že ob prevzemu je napovedal, da bo zagotovitev finančne stabilnosti STA njegova prioriteta. Razmišlja tudi, da bi DZ zaprosil za avtentično razlago nekaterih določb zakona o STA.