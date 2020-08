Direktor vladnega urada za komuniciranje poziva javnost k 'razkrivanju' novinarjev

Od marca dalje pa govori v imenu vlade ter predvsem njene največje stranke, ki se je v le nekaj mesecih na oblasti spustila v boj z mediji – tistimi, za katere sama trdi, da so pristanski pri svojem poročanju, da so "levičarski" ali celo, da poročajo "lažne novice". Njihova glavna napaka pa je očitno, da o SDS in njenem dolgoletnem predsedniku ne poročajo tako prizanesljivo kot njim naklonjena mediji.

Z novo Janševo vlado je vodenje vladnega Urada za komuniciranje prevzel Uroš Urbanija , nekdanji urednik pri Slovenski tiskovni agenciji, MMC RTV Slovenija ter Planet TV, ki je kasneje pomagal oblikovati in na noge postaviti televizijo in spletno stran Nova24TV, a njegovo urednikovanje tu ni trajalo dolgo. Kmalu je prešel v turistične vode in začel voditi podjetje za trženje planšarskih koč na Veliki planini.

Pretekli teden je Urbanija na svojem Twitter profilu pozval uporabnike družbenih omrežij, naj novinarje in določene članke, v katerih gre po njegovih besedah za "očitno manipulacijo", označujejo s ključnikom #stopmanipulacijam. Pri tem je označil medije, ki so sicer redna tarča vladnih kritik. Nekaj dni kasneje je zapisal, da mora "slovenska javnost od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila za vse. In hkrati ob tem razkrivati in javno objavljati vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij. Samo tako bomo dobilo dobre medije."

Vladni napadi na "levičarske" medije so se začeli že kmalu po nastopu vlade. Samo spomnimo na Logarjevo depešo Svetu Evrope, v kateri trdi, da " večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima ", pa na premierjevo basen o "Vojni z mediji" ter nenazadnje sporno medijsko zakonodajo, zaradi katere opozorila pred "orbanizacijo" slovenskega medijskega prostora prihajajo tudi iz Evropske unije. Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka Vera Jourova je celo opozorila, da Slovenija "ne bi smela slediti Madžarski".

Opozicija: Spominja na ovaduštvo

V odzivu so bile ostre tudi opozicijske stranke. V Levici so tako zapisali, da si želi vlada"podrediti tudi sodstvo in medije" ter da"hočejo popolno oblast, kot njihovi tovariši na Madžarskem". "V Levici ne bomo dopustili, da bi se to v Sloveniji kadarkoli zgodilo. Branili bomo vsakega napadenega novinarja in sodnika posebej, pri vseh poskusih posegov v sodstvo in medije pa uporabili vsa pravno dopustna sredstva, da jih preprečimo – vključno z referendumom."

Nekdanji premier Marjan Šarec je na Twitterju zapisal, da je "nezaslišano", da se vodja UKOM-a ukvarja s tovrstnimi zadevami. "Če bi v "medijih", ki jih obvladuje SDS, zapiskalo ob vsaki manipulaciji, bi slišali samo piske in nič drugega. To ni nič drugega, kakor izvrševanje pritiska na neodvisne novinarje in sodstvo,"je dodal. Tanja Fajon, predsedujoča SD, pa je zapisala, da vodja Ukoma "čuti, da ima vedno več pooblastil". "Poziv, naj javnost razkriva in javno objavlja vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij, spominja na ovaduštvo."Dodala je, da trenutna vlada predstavlja tveganje za medije, sodstvo in demokracijo.

Urbanija je navedbe, da je s tem mišljeno ovaduštvo, za STA zavrnil. Na takšne primere je treba po njegovem javno opozarjati, jih javno analizirati in o njih polemizirati, je pojasnil.

NSi: Pozivi, namenjeni zamegljevanju pravih problemov

Koalicijske DeSUS, SMC in NSi so se ob preteklih napadih na medije postavile na stran svobode medijev in obsodile pritiske na novinarje, obenem pa se poskušale oddaljiti od ideoloških tem.

Tokrat pa se iz koalicijskih vrst slišijo milejši toni in predvsem manj problematiziranje pozivov javnega "razkrinkavanja" novinarjev.

Da "različne pozive, z ene in druge strani, v pregretem poletnem ozračju družbenih medijev krščanski demokrati jemljemo z rezervo, saj so večinoma namenjeni ustvarjanju dveh polov in zamegljevanju pravih problemov, s katerimi bi se v Sloveniji morali prednostno ukvarjati," so se pri NSi odzvali na poziv Urbanije. Pri tem dodajajo, da je svoboda medijev ena temeljnih svoboščin demokratične družbe: "Seveda pa je sestavni del medijske svobode tudi možnost in nujnost kritične presoje vsega tistega, o čemer mediji poročajo."

Za odziv smo zaprosili tudi DeSUS in SMC, a odgovora še nismo prejeli.