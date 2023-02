Urbanu in Karolini lahko vsak doniran evro spremeni življenje

Svojo zgodbo ima tudi štiriletna Karolina , ki se je rodila kot popolnoma zdrav otrok in je že prvo leto zelo napredovala. Zelo je bila aktivna, kmalu se je sama usedla in pri 13 mesecih tudi shodila. Pri letu in pol pa sta njena starša opazila, da ima nekoliko slabše ravnotežje, pri dveh letih se ji je pri določenih gibih tudi zatresla rokica. Hčerko sta iz previdnosti odpeljala na preiskave. Lani decembra sta od zdravnikov dobila novico: Genetske preiskave so pokazale, da ima izjemno redko genetsko bolezen, ki je posledica drobne spremembe v njenem genetskem zapisu. Bolezen se imenuje Cockaynov sindrom tipa B (CSB, okvara v genu ERCC6) oziroma bolezen hitrega staranja. Karolina je edini otrok s to boleznijo v Sloveniji.

Bolezen povzroča hude zdravstvene posledice in težke okvare po celotnem telesu, v jetrih, ledvicah, možganih, koži in drugih organih. Povzroči tudi poškodbe vida in sluha ter večinoma vodi v slepoto in gluhost pri zgodnji starosti. Bolezen je napredujoča in povprečna življenjska doba bolnikov je zgolj 12 let. Če za Karolino v najkrajšem možnem času ne bo razvito gensko zdravljenje, ji bo v naslednjih nekaj letih bolezen počasi odvzela vse sposobnosti in na koncu veliko prezgodaj tudi življenje.

Dve raziskovalni ekipi, na Portugalskem in v ZDA, ki sta že naredili začetne raziskave za razvoj genskega zdravljenja za to bolezen, sta pripravljeni nadaljevati z razvojem zdravila, pri čemer pa je za to treba zagotoviti potrebna sredstva. Vodja raziskovalne skupine na Portugalskem dr. Clévio Nóbrega je za 24ur.com pojasnil, da so na tej točki v fazi razvoja več alternativnih strategij, da se bodo nato lahko odločili, katera je najboljša in najbolj učinkovita za prehod na "in vivo" delo z živalmi za to bolezen. Za omenjeni projekt že imajo finance, zato je, kot je dejal, Društvu Viljem Julijan predlagal, da opravi dodatna testiranja "in vivo", da bi pospešili razvoj in skušali v krajšem času doseči poskuse na ljudeh. "Glede proračuna je pomembno omeniti, da je samo milijon evrov namenjenih mojemu raziskovanju, druga sredstva pa so namenjena raziskovalni skupini v ZDA. Poleg tega se bo projekt razvijal v različnih fazah, sredstva pa bodo potrebna le, če bomo v vsaki fazi dosegli pozitivne rezultate," je pojasnil Nóbrega.

Če bo terapija dosegla poizkuse na ljudeh, bo Karolina prejela terapijo, seveda pa bo to odvisno tudi od mnenja zdravnikov, je pojasnil. "Vedno je težko predvideti čas, da dosežemo poskuse na ljudeh, saj je odvisen tudi od odobritve Eme in odločitve o tem, koliko predkliničnih študij moramo izvesti. Zato se zelo trudimo in izvajamo več poskusov hkrati, da bi ta čas skrajšali," je dodal.