Uredba o sežigu odpadkov: Vlada preslišala opozorila zdravnikov

Vlada je v začetku maja izdala uredbo o sežiganju odpadkov, ki podrobneje predpisuje dejavnost opravljanja službe sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov. Uredba med drugim predvideva podelitev koncesij za opravljanje te službe za 30 let brez predhodne presoje vpliva na okolje. S tem se ne strinjajo v Zdravniški zbornici Slovenije, češ da se bo s podelitvijo koncesije določilo tudi mesto sežigalnice, ki morda ne bo primerno in bo ogrožalo zdravje ljudi. Poleg tega menijo, da je bil način sprejemanja uredbe, ki so jo sprejeli le tri dni pred iztekom polnih vladnih pooblastil, neustrezen.

Uredba določa, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij komunalnih odpadkov, ki so nastali na območju Slovenije in niso primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. "Gre za odpadke, ki nastanejo pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov," so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, potem ko je vlada na 374. dopisni 5. maja izdala uredbo, o kateri smo prav tako pisali.

Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) so danes v izjavi za medije opozorili, da ministrstvo za okolje in prostor ni upoštevalo bistvenih pripomb in predlogov njihove skupine, vsebuje pa tudi številne druge pomanjkljivosti ter zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik.

icon-expand Koncesija bo podeljena brez strokovne presoje vplivov na okolje in zdravje, so opozorili v ZZS. FOTO: Adobe Stock

V ZZS se ne strinjamo z uredbo, češ da ta omogoča podeljevanje koncesij za sežiganje odpadkov oziroma sežigalnice za dobo najmanj 30 let brez predhodne presoje vpliva sežiganja na okolje. "S podelitvijo koncesije se bo praktično določilo tudi mesto oziroma lokacija sežigalnice," so izpostavili. 'Pri sežiganju odpadkov se v zrak sproščajo številne strupene snovi, ki škodujejo nosečnicam in razvoju otrok' Zakaj je to sporno, so utemeljili s primerom. Kotline v Sloveniji so slabo prevetrene, pozimi so pogoste temperaturne inverzije. Pri sežiganju odpadkov se v zrak sproščajo številne strupene snovi, ki škodujejo nosečnicam in razvoju otrok ter povzročajo številne bolezni in prezgodnje smrti. "Sprejeta uredba omogoča podeljevanje koncesij brez predhodne presoje primernosti lokacij. Koncesijo bi lahko tako za dobo 30 let pridobilo podjetje Energetika Ljubljana," so izpostavili in razložili, da bo gosto poseljena in neprevetrena Ljubljanska kotlina tako izpostavljena dodatnemu viru mešanice različnih onesnaževal. "Koncesija bo podeljena brez strokovne presoje vplivov na okolje in zdravje," so poudarili. Ob tem so podali mnenje, da je bilo sprejemanje uredbe na dopisni seji le tri dni pred iztekom polnih vladnih pooblastil neustrezno, saj gre za strateško odločitev o ravnanju z odpadki v Sloveniji, ki bo dolgoročno vplivala na naše zdravje in predvsem na zdravje naših otrok.

icon-expand Sežigalnica odpadkov na Dunaju. FOTO: Adobe Stock