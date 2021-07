Uredite zobe za vedno. Izkoristite poletne popuste pri več zobozdravnikih!

Skoraj vsak izmed nas vsaj enkrat v življenju potrebuje zobozdravstveni poseg, ki bi ga rad opravil brez bolečin, pri ustreznem zobozdravniku. Pri tem gre lahko za menjavo zalivke, zdravljenje zoba, vgradnjo implantata, zobno prevleko ali mostiček, protezo ali zobni aparat. Želja vsakega posameznika je, da bi bil poseg izveden čim bolj kakovostno, ob čim nižjih stroških in neboleče. Vendar je v naboru številnih ponudnikov težko izbrati takšnega, ki vam bo nudil največjo stopnjo zadovoljstva. Poleg tega bi bilo preučevanje ponudnikov na internetu in različnih forumih zamudno in neprijetno.

Vse to lahko namesto vas opravi povsem neobvezujoče Doktor 1A. Menjava zalivk (plomb), zdravljenje in beljenje zob, zobne prevleke, luske, zobni mostički in proteze, implantati ali zobni aparati,... vse to pri Doktor 1A zobozdravnikih dobite hitro, enostavno in ugodno, ter brez čakalnih dob! Doktor 1A je zdravstvena agencija, ki vam bo pri izbiri zobozdravnika ali ortodonta priskočila na pomoč. Razpolaga namreč z obsežnim naborom ponudnikov zobozdravstvenih storitev na območju Slovenije in delno Hrvaške. Vse, kar morate storiti je, da izpolnite spletni obrazec, nato vam bodo brezplačno posredovali seznam zobozdravnikov, ki jih priporočajo.

Je res cenejše za večja popravila zob iti čez mejo? Odgovor ni tako enostaven. V zadnjih časih se slišijo predvsem primeri, kjer so si pred leti slovenski pacienti uredili zobe v tujih ordinacijah, za manj denarja kot pri nas. Tu so aktualne predvsem države bivše juge (Hr, Srb, Bih, Makedonije...). Navadno gre za celostne ureditve z implantati, prevlekami, mostički, protezami na implantatih imenovanih “all on 4/6”, zobne aparate, itd., za katere so pacienti plačali večino svojih prihrankov. Vendar pa ni vedno vse tako, kot se zdi. Ne moremo mimo zgodb, kjer pacienti povedo, da so si zobe uredili v nekaj dneh, brez ustreznih priprav, higienske faze, zdravljenja dlesni in ostalo doktrino, ki je potrebna, da se pacientom čez čas ne pojavijo (resne) težave. Vedo za paciente, ki so zobozdravnika za večje posege izbrali v tujini, na podlagi nižje cene. Ko pa so se jim čez čas pojavile prve težave, so ob reklamacijskih zahtevkih naleteli na “gluha ušesa”. Navadno so se ravno ti, zaradi slabih izkušenj, bili primorani vrniti k slovenskim zobozdravnikom in posledično so tako imeli večje stroške kot bi jih imeli prvotno. Zato vsekakor velja previdnost pri izbiri ustreznega zobozdravnika.

V kolikor iščete zobozdravnika ali ortodonta, Vam Doktor 1A lahko neobvezujoče uredi: -Brezplačen pregled -20% nižjo ceno pri izbranih zobozdravnikih -Bon za 100 eur -Garancijo na zadovoljstvo -Možnost obročnega plačila

Prihranite čas in denar. Doktor 1A vam poišče ustreznega zobozdravnika tako, da opravi ankete zadovoljstva pri zobozdravnikih namesto vas. “Pacientom pomagamo na način, da pot preverjanja namesto stranke naredimo mi. Pri Doktor 1A ocenjujemo zadovoljstvo pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo našim kriterijem. Ocenjujemo na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Tako naše povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zasebnih zobozdravnikih oz. ortodontih s katerimi tudi sodelujemo. Zato lahko podamo podatke o tem, kako so bile stranke zadovoljne pri posameznih zobozdravnikih. Ker gre za zdravje, verjamemo, da smo vsem strankam v pomoč pri pridobivanju podatkov tako, da si za ureditev zob izberejo najbolj ustreznega zobozdravnika”, dodaja Anja Hribar iz Doktor 1A.

Izpolnite spletni obrazec TUKAJ. Doktor 1A priporoča zobozdravnike in ortodonte, s katerimi sodelujejo in ki po pričevanjih strank zagotavljajo strokoven in neboleč poseg, na podlagi predhodno pridobljenih anket o zadovoljstvu. Zobozdravniki paciente obravnavajo celostno, jim nudijo prvi brezplačni posvet, jim predstavijo načrt zdravljenja in pripravijo ponudbe, nato pa izvedejo neboleč poseg. Vsi zobozdravniki, ki jih imajo v naboru, namreč opravljajo posege brez bolečin.

Pazite pri izbiri pravega zobozdravnika. Do 2,8 kratne razlike v cenah! Doktor 1A vam zagotovi ažurnost pri preverjanju ponudbe na področju zobozdravstvenih storitev. Pozornost posveča tudi akcijskim cenam in drobnemu tisku, ki je lahko dostikrat vir nesporazumov. Stranke v sklopu njihove storitve prejmejo seznam ponudnikov, med katerimi lahko izberejo najboljšega glede na svoje želje. Treba je vedeti, da so lahko razlike med cenami za posamezne ponudnike tudi 2,8-kratne, zato lahko z izborom pravega zobozdravnika prihranite precejšen znesek. Preverite, kje so pacienti bolj zadovoljni in kje so cene najugodnejše. Izpolnite obrazec TUKAJ in prejeli boste primerjalno tabelo Doktor 1A zobozdravnikov in ortodontov, njihove cene in podatke o zadovoljstvu pacientov. V primeru posega Vam zagotovijo še BON ZA 100€ ter 20% popust na zobozdravstvene storitve.

