Ureditev grajskega pobočja: začela se bodo dela

V četrtek, 12. decembra 2024, je načrtovana uvedba izvajalca v delo. Izvajalci bodo takrat pričeli s sečnjo grmovja in drevja v coni A, da bodo zagotovili dostop za postavitev začasnih varovalnih ograj. Nameščanje ograj, ki bodo namenjene zaščiti ljudi in objektov pod Grajskim gričem, se bo izvajalo predvidoma naslednji teden in bo končano do praznikov, so sporočili z Mola.